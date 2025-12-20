به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یوسف جمالی، امام جمعه اهل سنت بندرعباس، در بخشی از سخنان خود در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، به تبیین راهکاری برای برونرفت از چالشهای فرهنگی پرداخت.
وی با بیان اینکه برای شکستن بنبستهای فرهنگی نیاز به باز کردن راههای خوب داریم، اظهار کرد: نیاز داریم که الگوهایی را به جامعه معرفی کنیم که این جامعه آنها را بپذیرد. الان جامعه ما متأسفانه در بخشهای مختلف الگوهای مناسبی ندارد.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس افزود: الگوهای زندهای داشته باشیم که جامعه از آنها تأثیر بپذیرد و اقتدا بکند، این افراد میتوانند کارساز باشند.
جمالی در ادامه با اشاره به وجود الگوهای شایسته اما کمتر معرفیشده، خاطرنشان کرد: الگوهای فرهنگی بسیار خوبی وجود دارند، شاید کمکاری شده باشد و آنها به خوبی معرفی نشده باشند و حتماً لازم است آنها درست به جامعه معرفی شوند.
شیخ یوسف جمالی در پایان سخنانش با طلب توفیق الهی برای مدیرکل سابق و جدید تبلیغات اسلامی هرمزگان، گفت: از الله متعال بار دیگر خواهانم که به حاج آقای حقانی توفیق بدهد و به جایگزین ایشان هم توفیق بدهد که بتواند خدمتگزار خوبی برای فرهنگ این جامعه در هر جایی که هستند، باشد.
