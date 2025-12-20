  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

شاه‌حسینی: خیرین مدرسه‌ساز به نگهداری و حمایت از مدارس توجه کنند

شاه‌حسینی: خیرین مدرسه‌ساز به نگهداری و حمایت از مدارس توجه کنند

تبریز- رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با تأکید بر اهمیت نگهداری مدارس گفت: از خیرین درخواست داریم ضمن بازدید از مدارسی که می‌سازند، در حفظ و بهبود آن‌ها نیز همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شاه‌حسینی روز شنبه در گردهمایی مجمع خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی، اظهار کرد: از خیرین محترم درخواست داریم تا به مدارسی که می‌سازند، سر بزنند و برای نگهداری آن‌ها کمک کنند یا حداقل حضور داشته باشند تا مدیران مدارس برای نگهداشت بهتر، تشویق شوند.

وی بر لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره خیرین مدرسه ساز در آذربایجان شرقی تاکید کرد و افزود: هر برنامه‌ای که برای کیفیت آموزش نوشته می‌شود، در نهایت معلم باید آن را اجرا کند و پیشنهاد ما این است که خیرین مدرسه‌ساز در حوزه مسکن، معیشت و درمان معلمان نیز کمک کنند تا به بهبود وضعیت معلمان و ارتقای کیفیت مدارس منجر شود.

وی بیان کرد: توسعه هنرستان‌ها و مراکزفنی‌وحرفه‌ای با رویکرد مهارت‌آموزی از اولویت‌هاست و خیرینی که کارخانه‌دار هستند، می‌توانند با راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت، از این ظرفیت برای تربیت نیروی ماهر خود استفاده کنند.

شاه‌حسینی افزود: تقویت دانشگاه فرهنگیان نیز باید در اولویت اقدامات خیرین قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در موضوع مولدسازی، آموزش و پرورش روی گنج خوابیده، اما خودش خبر ندارد؛ املاکی بلااستفاده ای دارد که می‌توان از طریق طرح مولدسازی، این اموال را به احسن تبدیل کرد.

کد خبر 6695943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها