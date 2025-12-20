به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شاه‌حسینی روز شنبه در گردهمایی مجمع خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی، اظهار کرد: از خیرین محترم درخواست داریم تا به مدارسی که می‌سازند، سر بزنند و برای نگهداری آن‌ها کمک کنند یا حداقل حضور داشته باشند تا مدیران مدارس برای نگهداشت بهتر، تشویق شوند.

وی بر لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره خیرین مدرسه ساز در آذربایجان شرقی تاکید کرد و افزود: هر برنامه‌ای که برای کیفیت آموزش نوشته می‌شود، در نهایت معلم باید آن را اجرا کند و پیشنهاد ما این است که خیرین مدرسه‌ساز در حوزه مسکن، معیشت و درمان معلمان نیز کمک کنند تا به بهبود وضعیت معلمان و ارتقای کیفیت مدارس منجر شود.

وی بیان کرد: توسعه هنرستان‌ها و مراکزفنی‌وحرفه‌ای با رویکرد مهارت‌آموزی از اولویت‌هاست و خیرینی که کارخانه‌دار هستند، می‌توانند با راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت، از این ظرفیت برای تربیت نیروی ماهر خود استفاده کنند.

شاه‌حسینی افزود: تقویت دانشگاه فرهنگیان نیز باید در اولویت اقدامات خیرین قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در موضوع مولدسازی، آموزش و پرورش روی گنج خوابیده، اما خودش خبر ندارد؛ املاکی بلااستفاده ای دارد که می‌توان از طریق طرح مولدسازی، این اموال را به احسن تبدیل کرد.