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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

شبکه برق جاسک پس از حمله شب گذشته دشمن ترمیم شد

شبکه برق جاسک پس از حمله شب گذشته دشمن ترمیم شد

جاسک- مدیرعامل توزیع برق هرمزگان گفت: شبکه توزیع برق شهرستان جاسک که در پی انفجارهای شب گذشته، با حضور فوری اکیپ‌های عملیاتی ترمیم و دوباره به مدار بهره‌برداری بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه اظهار کرد: در پی حملات شب گذشته، حدود یک کیلومتر از شبکه فشار متوسط شهرستان جاسک بر اثر موج انفجار دچار آسیب شد.

ساعدپناه افزود: با وقوع این حادثه، اکیپ‌های عملیاتی برق جاسک بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات ترمیم و بازسازی شبکه آسیب‌دیده را آغاز کردند.

وی ادامه داد: تلاش و هماهنگی نیروهای عملیاتی موجب شد پایداری شبکه برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت عادی بازگردد و وقفه‌ای در تامین برق مشترکان ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی اظهار کرد: همه اقدامات لازم برای رفع خسارت‌ها با سرعت و دقت انجام شد تا شبکه برق شهرستان بدون اختلال در مدار خدمت‌رسانی باقی بماند.

کد مطلب 6886211

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