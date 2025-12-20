به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی ظهر شنبه با حضور در منزل شهید حسام جوینده با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای انتقال پیکر مطهر شهید گفت: از نخستین ساعات پس از وقوع حادثه، موضوع انتقال پیکر این شهید والامقام در دستور کار قرار گرفت و در این مسیر، ارتباط مستمری با خانواده معظم شهید بهویژه برادر ایشان برقرار بود.
وی افزود: با دستور استاندار گیلان و هماهنگیهای انجامشده، تمامی مقدمات انتقال پیکر مطهر شهید از استان سیستان و بلوچستان بهصورت هوایی فراهم شد و پیکر این شهید از طریق فرودگاه مهرآباد به استان گیلان منتقل میشود. همکاران ما نیز در فرودگاه حضور دارند تا مراحل انتقال به استان بهصورت کامل انجام شود.
فرماندار صومعهسرا با بیان اینکه پیکر مطهر شهید امروز به گیلان منتقل خواهد شد، تصریح کرد: مراسم تشییع باشکوه این شهید عزیز فردا در استان برگزار میشود و سپس طبق برنامهریزی انجامشده از سوی نیروی انتظامی و سپاه، پیکر شهید امیرحسام جوینده در گلزار شهدای مسجد جعفری به خاک سپرده خواهد شد.
رضایی ضمن تسلیت مجدد به خانواده معزز شهید اظهار کرد: همه ما خود را مدیون خون پاک شهدا میدانیم. شهدا دین خود را به وطن، مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران ادا کردند و امروز وظیفه ما صبر، قدردانی و ادامه دادن راه آنان است. از خداوند متعال برای خانواده این شهید صبر، سلامتی و اجر عظیم مسئلت داریم و امیدواریم روح این شهید والامقام با ائمه اطهار بهویژه امام حسین (ع) محشور شود.
گفتنی است؛ شهید امیر حسام جوینده در حین انجام وظیفه و صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور به همراه سه نفر از نیروهای مرزبانی در منطقه مرزی شهرستان میرجاوه به درج رفیع شهادت نائل آمد.
