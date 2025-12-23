به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید امنیت، امیرحسام جوینده، صبح سه‌شنبه دوم دی‌ماه با حضور گسترده و پرشور مردم قدرشناس و مسئولان شهرستان صومعه‌سرا در حال تشییع است.

مراسم تشییع این شهید والامقام از مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صومعه‌سرا آغاز شده و مردم انقلابی این شهرستان با سردادن شعارهای انقلابی و مرثیه‌سرایی، پیکر مطهر شهید را تا گلزار شهدای مسجد جعفری صومعه‌سرا بدرقه می‌کنند.

شهید امیرحسام جوینده، از فرزندان برومند شهرستان صومعه‌سرا، در حین انجام مأموریت و صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور، به همراه سه تن از نیروهای مرزبانی، در منطقه مرزی شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.