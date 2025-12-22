امیر توکلی کارگردان فیلم سینمایی «آن دیگری» که این روزها در گروه «هنروتجربه» درحال اکران است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرداختن به سوژه این فیلم توضیح داد: به باور من، هر کسی که در عرصه هنر فعالیت میکند، نوعی رسالت دارد و آن انعکاس واقعیتهای جامعه و نمایش رویدادهاست. هنرمند باید دغدغهای اجتماعی داشته باشد و تصویری از جامعه خود ارائه دهد. هنر، هم حاوی زیباییست و هم باید حامل پیامی برای مردم و جامعه باشد.
وی تاکید کرد: حدود بیست سال پیش، برای اولین بار با فردی از جامعه ترنسها روبهرو شدم و متأسفانه برخورد مناسبی با او نداشتم. پس از آن اتفاق، احساس شرمندگی کردم. این موضوع و مسئله ناآگاهی پیرامون آن، در ذهنم باقی ماند تا زمانی که فرصت ساخت فیلمی فراهم شد. به نظرم چه سوژهای میتوانست بهتر از این باشد؟ پدیدهای که امروز در جامعه در حال گسترش است و واکنشهای نامناسبی به آن صورت میگیرد؛ رنجی که این افراد و بهویژه خانوادههایشان متحمل میشوند. در پژوهشهایم دیدم که ما تقریباً تنها کشوری هستیم که به این افراد کمک هزینه جراحی میدهیم. این پرسش برایم مطرح شد که چرا این همه باز هم میان مردم ناآگاهی وجود دارد؟ چرا این افراد مجبور به مهاجرت میشوند یا از سوی خانوادههای خود طرد میشوند؟ هدفم این بود که کاری انجام دهم تا هم نگرش افراد نسبت به ترنسها تغییر کند و هم آگاهی افزایش یابد. این آگاهی هم برای عموم جامعه و هم برای خانوادههای درگیر لازم است.
این کارگردان درباره رویکرد فیلمش و تحقیقاتی که برای آن انجام داده است، توضیح داد: من تمام سعیام را کردم که در این فیلم بدون قضاوت به موضوع بپردازم و هر ۲ طرف ماجرا که درگیر این مساله هستند، نشان دهم. برای ساخت این فیلم تحقیقات گستردهای انجام دادم و با بسیاری از ترنسها گفتگو کردم که خیلی از آنها هنرمندانی در سینما، نقاشی، موسیقی و دیگر عرصههای هنری هستند.
توکلی با گلایه از وضعیت اکران فیلمش در «هنروتجربه» اظهار کرد: متأسفانه «هنروتجربه» فیلم من را در اکران نابود کرد و گلایه بسیاری از شیوه مدیریت این مجموعه دارم و این موضوع را شخصاً با مسئولان مربوطه نیز در میان گذاشتهام. فیلم من پیش از این بدون پشتیبانی هیچ کمپانی خارجی در فرانسه اکران شده بود اما در «هنروتجربه»، با محدودیت سالن و در ۱۰ روز، حدود هزار و چهارصد بلیت فروخت. در عوض، به جای حمایت و تداوم اکران سالنهای فیلم را کاهش دادند. سالنهای فیلم در شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، مشهد، قم و تبریز کمتر از قبل شدهاند. اگر فیلمی در حال فروش است، چرا باید مانع آن شد؟ آنها در ابتدا به ما قول حمایت دادند، اما در عمل خلاف آن عمل کردند.
وی ادامه داد: شاید مجبور شوم به اکران آنلاین همزمان روی بیاورم. به وضوح میبینم که چرا وضعیت «هنروتجربه» در این دو سه سال رو به افول است زیرا برخورد آنها با فیلمها غیرقابل باور است.
این کارگردان افزود: هزاران جوان با امید و آرزو به سمت «هنروتجربه» روی میآورند. پرسش من این است که چرا فیلمی که در هفته اول فروش موفقی دارد، با کاهش سالن مواجه میشود؟ یا به عمد چنین کاری میکنند یا در مدیریت سالنها به غلط رفتار میکنند. من اعتراض خود را مطرح میکنم، اما آن جوانِ تازهکار که اولین یا دومین فیلمش را میسازد، قربانی میشود.
توکلی در پایان درباره فیلم جدیدش و ثبت نام در جشنواره فیلم فجر توضیح داد: من فیلم سینمایی «شب سرد» را به تهیهکنندگی سید محسن جاهد ساختهام که محصول مشترک ایران و فرانسه است. نیوشا ضیغمی، سیاوش چراغی پور، مانلی ابتهاج، علی جاهد و بهنوش بختیاری بازیگران این فیلم هستند که درباره موضوع رمالی و دعانویسی ساخته شده است.
