۴ مصوبه فوری استاندار خوزستان برای رفع مشکلات محله ملاشیه اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز شنبه پس از حضور در تالار «صدای مردم» و گفتگوی مستقیم با اهالی منطقه ملاشیه اهواز، بهمنظور بررسی دقیقتر مشکلات، همراه با شهروندان در بازدیدی میدانی از این محله شرکت کرد.
استاندار خوزستان در جریان این بازدید و پس از ارزیابی شرایط موجود، دستورات فوری برای رفع مسائل زیرساختی منطقه صادر کرد.
بر اساس صورتجلسه مصوب، تکمیل شبکه فاضلاب ۸ خیابان اصلی محله ملاشیه حداکثر تا ۴۵ روز آینده و بهرهبرداری کامل از آن رفع ریشهای مشکل آب شرب ۸ خیابان این محله از نظر کمیت و کیفیت حداکثر تا ۶ ماه آینده، زیرسازی و آسفالت ۱۴ خیابان ملاشیه با مسئولیت مستقیم شهرداری اهواز حداکثر تا یک ماه آینده و نصب تیر برق، چراغ و تأمین روشنایی کامل این ۱۴ خیابان همزمان با عملیات آسفالت و تا پایان یکماهه تعیینشده در دستور کار قرار گرفت.
تالار «صدای مردم» طی روزهای اخیر با ابتکار استاندار خوزستان و برای نخستین بار در کشور، با هدف ساماندهی، مدیریت و پیگیری سازنده مطالبات و تجمعات صنفی و مردمی راهاندازی شده است.
