  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

۴ مصوبه فوری استاندار خوزستان برای رفع مشکلات محله ملاشیه اهواز

۴ مصوبه فوری استاندار خوزستان برای رفع مشکلات محله ملاشیه اهواز

اهواز – مطالبات شهروندان ملاشیه اهواز بررسی شد و پس از بازدید میدانی، چهار اقدام عملیاتی با زمان‌بندی مشخص برای رفع چالش‌های اساسی این محله به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه پس از حضور در تالار «صدای مردم» و گفتگوی مستقیم با اهالی منطقه ملاشیه اهواز، به‌منظور بررسی دقیق‌تر مشکلات، همراه با شهروندان در بازدیدی میدانی از این محله شرکت کرد.

استاندار خوزستان در جریان این بازدید و پس از ارزیابی شرایط موجود، دستورات فوری برای رفع مسائل زیرساختی منطقه صادر کرد.

بر اساس صورت‌جلسه مصوب، تکمیل شبکه فاضلاب ۸ خیابان اصلی محله ملاشیه حداکثر تا ۴۵ روز آینده و بهره‌برداری کامل از آن رفع ریشه‌ای مشکل آب شرب ۸ خیابان این محله از نظر کمیت و کیفیت حداکثر تا ۶ ماه آینده، زیرسازی و آسفالت ۱۴ خیابان ملاشیه با مسئولیت مستقیم شهرداری اهواز حداکثر تا یک ماه آینده و نصب تیر برق، چراغ و تأمین روشنایی کامل این ۱۴ خیابان هم‌زمان با عملیات آسفالت و تا پایان یک‌ماهه تعیین‌شده در دستور کار قرار گرفت.

تالار «صدای مردم» طی روزهای اخیر با ابتکار استاندار خوزستان و برای نخستین بار در کشور، با هدف ساماندهی، مدیریت و پیگیری سازنده مطالبات و تجمعات صنفی و مردمی راه‌اندازی شده است.

کد خبر 6696119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها