تجلیل مردم ملاشیه از خبرنگار و عکاسِ خبرگزاری مهر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسمِ مردمی «سید خلیل موسوی» به عنوان عکاس که مشکلاتِ این منطقه را پوشش می‌داد و «قاسم آل کثیر» به عنوان خبرنگار که در محل حضور میدانی داشت از سوی اهالی منطقه ملاشیه اهواز مورد تجلیل قرار گرفتند.

مردم منطقه ملاشیه این روزها در حال آماده‌سازی و مهیاسازی برای میزبانی از «مشایه» و زوار اربعین حسینی هستند.

این منطقه در ماه‌های اخیر دچار کم‌آبی شده بود که با پیگیری‌های رسانه‌ای و انعکاسِ مشکلاتشان این مسئله مورد رسیدگی قرار گرفت.

ملاشیه در جنوب غربِ اهواز واقع شده که جمعیتی بالغ بر ۹۰ هزار نفر دارد که همچنان با مشکلاتی ازجمله نبود زیرساخت مناسب در خیابان‌ها مواجه است.