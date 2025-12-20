۳۰ میلیون هکتار از اراضی کشور بیابانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در دیدار با تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با تشریح فعالیتهای منابع طبیعی کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مساحت ایران در حوزه منابع طبیعی قرار دارد و حفاظت از این عرصهها نیازمند نگاه راهبردی، مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۳ درصد از عرصه کل کشور، معادل ۱۳۷ میلیون هکتار، در محدوده منابع طبیعی قرار دارد که از این میزان، ۱۴ میلیون هکتار را جنگلها تشکیل میدهند و نزدیک به ۲ میلیون هکتار از آن مربوط به جنگلهای هیرکانی شمال کشور است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وضعیت بیابانها در ایران گفت: حدود ۳۰ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کشور بیابانی است که این رقم معادل چهار درصد از بیابانهای جهان به شمار میرود، در حالی که مساحت ایران تنها حدود دو درصد از خشکیهای کره زمین را شامل میشود.
افلاطونی با بیان اینکه بیتوجهی به مدیریت بیابانها میتواند پیامدهای جدی برای کشور به همراه داشته باشد، تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی یکی از حساسترین ارکان حاکمیتی است که با وجود گستردگی مأموریتها، از کمترین امکانات برخوردار بوده و همین موضوع لزوم بهرهگیری از مشارکت عمومی را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر نقشآفرینی مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی در اجرای برنامهها افزود: سیاست سازمان بر این است که طرحهای منابع طبیعی با مشارکت مردمی و ظرفیت بخش خصوصی اجرایی شود و هرگونه اقدام در این عرصهها صرفاً در چارچوب طرحهای مصوب و کارشناسیشده انجام گیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به برنامههای مقابله با بیابانزایی اشاره کرد و گفت: طرحهای متعددی در این حوزه پیشبینی شده که از جمله آنها میتوان به طرح تأمین چوب کشور با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اشاره کرد؛ طرحی که میتواند بخشی از فشار بر جنگلهای طبیعی را کاهش دهد.
افلاطونی همچنین استفاده از انرژیهای نو در مناطق بیابانی را از برنامههای در دست اجرا عنوان کرد و افزود: بهرهگیری از پنلهای خورشیدی در این مناطق علاوه بر کمک به تأمین انرژی پاک، فرصت اقتصادی مناسبی برای ساکنان روستاها ایجاد میکند و سایه ایجاد شده زیر این پنلها میتواند زمینه رشد گونههای خاص گیاهی را فراهم سازد.
