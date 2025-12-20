  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

تأمین و توزیع کالاهای اساسی برای سیل‌زدگان شهرستان سیریک

سیریک - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیریک از تأمین و توزیع کالاهای اساسی شامل مرغ، برنج و روغن برای مناطق آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع سیلاب در برخی مناطق شهرستان سیریک، مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان از ذخیره‌سازی و توزیع اقلام اساسی برای آسیب دیدگان خبر داد.

رضا راونگی‌نژاد اعلام کرد: با دستور رضا شهیدیان فرماندار سیریک و تأکید محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بر لزوم رسیدگی سریع به وضعیت سیل‌زدگان، پیگیری‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی آغاز شد.

وی افزود: مقادیری مرغ منجمد، برنج و روغن نباتی تأمین و در شهرستان ذخیره شده است. توزیع این اقلام از امروز، ۲۹ آذرماه، بین سیل‌زدگان آغاز خواهد شد.

راونگی‌نژاد همچنین از بازدید مشترک با ترکمانی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سیریک از یک نانوایی در روستای گونمردی خبر داد و گفت: در این بازدید، تأکید شد که اولویت، تهیه و توزیع نان برای مردم است و از کفایت سهمیه آرد شهرستان برای پاسخگویی به نیاز نانوایی‌ها اطمینان حاصل شد.

