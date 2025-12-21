به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی با بیان اینکه بارش‌های اخیر پس از مدت‌ها دعا و نیایش مردم، موجب نشاط و امید در میان شهروندان شد، افزود: این بارندگی‌ها علاوه بر طراوت‌بخشی به شهر، فرصت مناسبی برای سنجش میزان آمادگی مدیریت شهری در شرایط واقعی بود.

وی با اشاره به تجربه بارندگی‌های شدید سال ۱۴۰۱ و بروز آب‌گرفتگی‌های گسترده در آن مقطع، اظهار داشت: پس از آن، شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد با رویکردی پیشگیرانه، برنامه‌ریزی‌های جامعی را در حوزه مدیریت روان‌آب‌ها آغاز کردند که امروز نتیجه آن، رفع حدود ۸۰ درصد مشکلات آب‌گرفتگی معابر است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد از حفر حدود یک‌هزار و ۳۰۰ حلقه چاه جذبی جدید با عمق بیش از ۲۰ متر و اجرای بیش از ۲۵ کیلومتر لوله‌گذاری برای هدایت آب‌های سطحی خبر داد و گفت: همچنین بسیاری از چاه‌های قدیمی اصلاح، عمیق‌سازی و به تجهیزات استاندارد مجهز شده‌اند.

سیفی دیواره‌سازی و اصلاح پل‌های رودخانه مرکزی شهر در محدوده بلوار دانشجو تا بلوار شهید بهشتی را از دیگر اقدامات مؤثر دانست و افزود: بخشی از این طرح اجرا شده و بخش دیگر در حال انجام است که نقش مهمی در کاهش خطر سیلاب دارد.

وی با اشاره به ارتقای توان عملیاتی شهرداری در مدیریت بحران تصریح کرد: تأمین تجهیزات متنوعی از جمله پمپ‌های لجن‌کش، دیزل‌ژنراتورهای سیار، موتور برق، ماشین‌آلات سنگین و خودروهای امدادی، آمادگی شهرداری را برای مواجهه با حوادث طبیعی افزایش داده است.

رئیس شورا با قدردانی از تلاش نیروهای شهرداری گفت: در جریان بارندگی‌های اخیر، مدیران و کارکنان شهرداری حتی در ایام تعطیل به‌صورت میدانی و در آماده‌باش کامل، در خدمت شهروندان بودند.

سیفی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی یزد، شهری گسترده و کم‌شیب، خاطرنشان کرد: هدایت روان‌آب‌ها در چنین شهری پیچیدگی‌های خاصی دارد، اما اقدامات انجام‌شده ریسک سیلاب را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است، هرچند نمی‌توان آن را به صفر رساند.

وی با تأکید بر بازبینی مستمر تجهیزات و برگزاری مانورهای مشترک با مدیریت بحران استان گفت: با تداوم این روند و همراهی شهروندان و دستگاه‌های مرتبط، ایمنی شهر در فصول پربارش بیش از پیش تأمین خواهد شد و یزد می‌تواند به الگویی موفق در مدیریت پیشگیرانه سیلاب در کشور تبدیل شود.