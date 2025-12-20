به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایتمدار آبنوش در نشست مطبوعاتی خود که ظهر شنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: داده‌های دریافتی اگر بدون دقت و نگاه امنیتی باشد، بی‌تردید دچار خطا خواهد شد؛ از این رو لازم است تمامی داده‌ها با معیارهای امنیتی وارد چرخه تحلیل شوند و خروجی نیز بر همین اساس محاسبه شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنده بر این باورم که اکثریت امور کشور در فضای امنیتی و شاخه‌های مرتبط با آن تحت اشراف کامل قرار دارد؛ همچنین نسبت به وضعیت جهانی، سرویس‌های کشورهای دور و نزدیک و توان همسایگان و ملت خودمان شناخت و آگاهی دارم.

وی افزود: رسانه‌های اندکی وجود دارند که تنها سیاهی را می‌بینند و بازتاب می‌دهند، اما حقیقت آن است که همه ما ایرانیان در سایه امنیت و حکومت نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم. تاریخ درباره عملکرد ما قضاوت خواهد کرد و هر اقدامی که به ستون فقرات نظام آسیب برساند، خیانت به مردم و کشور تلقی می‌شود؛ بنابراین وظیفه همگانی ما در این شرایط حساس جهانی، اعتلای ایران و ایرانی است؛ ایرانی که بستر اسلام ناب محمدی را در خود جای داده است.

این مسئول تأکید کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ملت ایران لحظه‌ای از سوی دشمنان آرامش نداشته است. ما عزت و تمدن غنی خود را می‌شناختیم و زیر بار ذلت نمی‌رفتیم؛ برای این آرمان شهیدان بزرگی تقدیم کردیم، از یوغ وابستگی رها شدیم و از همان روز دشمنان ما را هدف قرار دادند و تا امروز نیز دست از دشمنی برنداشته‌اند.

وی ادامه داد: در سال‌های نخست انقلاب، کشور با بحران‌های داخلی در ترکمن‌صحرا، بلوچستان، خوزستان و کردستان مواجه شد، اما با یاری خداوند متعال، همه این فتنه‌ها مدیریت شد و سپس جنگی هشت‌ساله بر ما تحمیل شد؛ جنگی که تمامی قدرت‌های جهانی در کنار صدام قرار گرفتند تا ایران را نابود کنند و با وجود نداشتن تجهیزات و امکانات، ملت ایران با بصیرت و رهبری پیامبرگونه امام خمینی (ره)، این بلا را به دشمن بازگرداند.

وی با بیان اینکه پایان دفاع مقدس، سازمان ملل ایران را پیروز خواند؛ پیروزی‌ای که کمتر از معجزه عبور موسی از رود نیل نبود، عنوان کرد: پس از جنگ، کشور وارد دوران سازندگی شد، اما رسانه‌های ما نتوانستند این عظمت را به نسل‌های بعدی منتقل کنند.

آبنوش تأکید کرد: در عرصه بین‌الملل نیز دشمنان کوشیدند با دوقطبی‌سازی جامعه، مسیر نظام را منحرف سازند و نمونه آن در ماجرای مذاکرات مستقیم با آمریکا بود که برخی تلاش کردند آن را تنها راه نجات اقتصادی جلوه دهند.

وی افزود: در این شرایط، نظام جمهوری اسلامی با تغییر رفتار در نیویورک نشان داد هرگاه دشمن بیرونی با عوامل داخلی هماهنگ شود، باید با هوشیاری و تدبیر پاسخ داد.

این مسئول تصریح کرد: دشمنان در پی آن بودند که از فضای داخلی کشور حادثه‌ای بسازند و با ایجاد دوقطبی، جهشی در گرانی و فشار اقتصادی پدید آورند؛ آنان می‌خواستند چنین القا کنند که اگر با آمریکا مستقیم گفت‌وگو می‌کردیم، این مشکلات رخ نمی‌داد.

وی ادامه داد: در این شرایط، سران نظام و فرهیختگان کشور به جمع‌بندی رسیدند که باید در برابر حیله دشمن، همانند خود او عمل کرد؛ از همین رو در سفر نیویورک، عراقچی اعلام آمادگی برای گفت‌وگو کرد و آمریکا در عمل انجام‌شده قرار گرفت. البته این اقدام با شروطی همراه بود، چراکه هدف اصلی نظام، آرامش و آسایش مردم است و همه تصمیمات در مسیر عزت، حکمت و مصلحت ملت اتخاذ می‌شود.

آبنوش افزود: در آن نشست، سه وزیر خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه حضور داشتند و اصرار بر نقش‌آفرینی داشتند، اما در نهایت منطق جمهوری اسلامی آنان را به عقب‌نشینی واداشت.

این مسئول بیان کرد: پیشنهاد ایران در سازمان ملل، معادلات موجود را شکافت و نشان داد که آمریکا نه از انقلاب اسلامی، بلکه از ملت ایران و تمدن و فرهنگ آن هراس دارد. دشمن می‌کوشد جوان ایرانی را دچار تفرقه و انشقاق کند، اما به لطف خداوند این توطئه خنثی شد و دوقطبی داخلی نیز از میان رفت.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی در آن نشست اعلام کرد که هرگز قصد ساخت بمب اتم ندارد، زیرا اعتقاد شرعی ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. ایران پیشنهاد داد ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم خود را در ویترینی قرار دهد تا همه جهانیان آن را ببینند و بدانند استفاده از آن تنها برای مقاصد درمانی و دارویی است و آن نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انجام می‌شود و این منطق قاطع، قدرت‌های جهانی را به عقب‌نشینی واداشت.

این مسئول تشریح کرد: این راهکار هنرمندانه جمهوری اسلامی، دوقطبی داخلی را خنثی کرد و زهر دشمن را گرفت. امروز گرانی موجود، ریشه و مبنای واقعی ندارد، بلکه شبکه‌ای مرموز و دشمنانه در پی آن است که زندگی مردم را به خطر اندازد؛ در حالی که کشور در زمینه ضروریات اقتصادی هیچ کمبودی ندارد و حتی کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی به اندازه یک سال و نیم در بندرهای خلیج فارس آماده تخلیه‌اند.

رسانه ها از خودزنی و متهم سازی به یکدیگر بپرهیزند

وی مطرح کرد: از این رو وظیفه رسانه‌ها آن است که ذهن مردم را به سمت شناخت دشمن هدایت کنند و از خودزنی و متهم‌سازی یکدیگر بپرهیزند. دشمن می‌خواهد فضای داخلی کشور متفرق شود، اما ما باید با انسجام و اتحاد به جنگ اقتصادی دشمن برویم؛ به‌ویژه در استان‌هایی مانند قزوین باید آرامش روانی مردم حفظ شود.

راه نجات کشور اتحاد مقدس است

این مسئول تأکید کرد: امروز راه نجات کشور، وحدت کلمه و اتحاد مقدس است. نباید دشمن را دوست و دوست را دشمن معرفی کنیم؛ این کار خدمت به خبیث‌ترین موجودات زمین، یعنی آمریکا و اسرائیل است. حتی اگر با آیات قرآن آغاز شود، باز هم یاری دشمن خدا خواهد بود.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در جلد بیست‌وسوم آثار خود فرمودند: «اگر کسی سخنی بگوید که موجب تفرقه شود، حتی اگر هر شب نماز شب بخواند، او از جنود ابلیس است.» این سخن امام نشان می‌دهد در شرایط جنگ و تهدید، دمیدن بر اختلاف، خیانت به ملت است و امروز نیز رسالت ما وحدت و اطاعت از رهبری است؛ هرچند ممکن است در جلسات خصوصی انتقاد و پیشنهاد سازنده مطرح شود، اما در عرصه عمومی باید اطاعت و اتحاد را سرلوحه قرار داد.

گرانی هدایت شده دشمن است

این مسئول خاطرنشان کرد: امروز تهدید اصلی ما گرانی هدایت‌شده دشمن است؛ باید دشمن را به مردم بشناسانیم و از زدن یکدیگر پرهیز کنیم و این رسالت تاریخی ماست.

وی در پاسخ به پرسش‌ها درباره انتخابات شوراها تأکید کرد: سلامت و صداقت باید معیار اصلی باشد و کسانی که پیش‌تر به اعتماد مردم خیانت کرده‌اند، نباید دوباره مسئولیت بگیرند. در هیئت نظارت شخصاً دخالتی نکرده‌ام و تنها شاخص‌هایی چون مردمداری، تعهد و تخصص را معیار دانسته‌ام.

وی افزود: کاهش هزینه‌های دولت و اجرای بودجه عملکردی، راهکار اصلی مواجهه با چالش‌های اقتصادی است و درباره استیضاح وزرا نیز باید گفت این ابزار باید همچون تیغ جراحی در دست مجلس باشد؛ هر جا به نفع مردم باشد، از آن استفاده خواهد شد.

وی جایگاه رسانه را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: از خبرنگاران می‌خواهم برای تقویت رسانه‌ها، لایحه‌ای درباره شرایط خبرنگاران و اصحاب رسانه تنظیم کنند تا بتوانم در مجلس از آن دفاع کنم؛ چراکه قوانین رسانه نیازمند بازنگری جدی است.

وی در پایان در حوزه امنیت ملی، با اشاره به تجربه‌های گذشته و توصیه‌های شهید باقری، تأکید کرد: باید از وقوع جنگ جلوگیری کرد و مدیریت کشور به گونه‌ای باشد که دشمن نتواند ضربه جدی وارد کند. همچنین درباره قانون عفاف و حجاب باید با رویکردی هوشمندانه و متناسب با خواست جامعه حرکت کرد.