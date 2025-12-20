لولا دا سیلوا: اقدام نظامی در ونزوئلا فاجعه انسانی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل امروز شنبه در افتتاحیه اجلاس سران بلوک آمریکای جنوبی مرکوسور در سخنانی هشدار داد که اقدام نظامی در ونزوئلا به مثابه «فاجعه انسانی» خواهد بود.
لولا، رئیسجمهور برزیل گفت که اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا باعث بروز یک «فاجعه انسانی» خواهد شد.
این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای با شبکه خبری انبیسی نیوز که در ۱۸ دسامبر انجام شد، گفت که نمیتواند احتمال جنگ با ونزوئلا را رد کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان بی سی» جنگ با ونزوئلا را رد نکرد؛ اما در پاسخ به این سوال که اهداف نهایی او برای کاراکاس چیستند، از ارائه جزئیات خودداری کرد.
رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه تلفنی با اشاره به مادورو به انبیسی نیوز گفت: او دقیقاً میداند من چه میخواهم. او بهتر از هر کسی این موضوع را میداند.
دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا آمریکا جنگ تمام عیاری را علیه ونزوئلا آغاز میکند، گفت: من این موضوع را رد نمیکنم، نه.
این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر فشار بیشتری بر ونزوئلا وارد کرده است و روز سهشنبه هفته پیش نیز از محاصره این کشور خبر داد. ترامپ، همچنین از برنامههایی برای طبقهبندی دولت مادورو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی خبر داده است.
