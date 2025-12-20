موسوی: ۴ نیروگاه جدید در مازندران و گلستان وارد مدار برق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش موسوی تاکامی عصر شنبه در مراسم بهره‌برداری از نیروگاه تولید پراکنده ۷.۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش ناترازی برق، با جدیت در دستور کار قرار دارد و طی ماه‌های اخیر چند واحد جدید وارد مدار شده‌اند.

وی افزود: نیروگاه‌های ۷.۵ مگاواتی چمستان، ۸ مگاواتی گتاب بابل و ۲ مگاواتی مراوه‌تپه از تابستان سال جاری تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند و نقش مؤثری در تقویت شبکه برق منطقه ایفا کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان با اشاره به آمادگی نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر گفت: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری قابل توجه شرکت مپنا احداث شده و در صورت تأمین سوخت گاز، امکان بهره‌برداری از آن فراهم است.

موسوی تاکامی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، نیروگاه‌های بهشهر، آق‌قلا، کردکوی و آمل ۴ با مجموع ظرفیت حدود ۹۰ مگاوات، پیش از پیک مصرف سال ۱۴۰۵ وارد مدار خواهند شد.

وی تأمین ارز، محدودیت‌های حمل تجهیزات سنگین نیروگاهی و چالش‌های مربوط به دریافت مجوز گاز را از مهم‌ترین موانع توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده عنوان کرد و افزود: این مسائل روند اجرای پروژه‌ها را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه در حوزه راندمان نیروگاه‌های حرارتی تصریح کرد: راندمان معمول نیروگاه‌های مقیاس کوچک کمتر از اهداف تعیین‌شده در برنامه است و افزایش آن نیازمند بهره‌گیری از سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است.

وی با اشاره به تجربه نیروگاه CHP در شهرک صنعتی بشل سوادکوه خاطرنشان کرد: نبود زیرساخت انتقال آب گرم موجب شده بخش حرارتی این نیروگاه فعال نشود، در حالی که توسعه چنین سیستم‌هایی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری انرژی داشته باشد.

موسوی تاکامی در پایان گفت: پیگیری‌ها برای رفع موانع حقوقی و اجرایی این طرح‌ها با حمایت استاندار مازندران در حال انجام است و امید می‌رود با همکاری دستگاه‌های ملی، زمینه توسعه پایدار تولید برق در شمال کشور فراهم شود.