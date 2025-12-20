به گزارش خبرنگار مهر، جمشید عین‌بیگی شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر بجنورد که با حضور استاندار خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به وضعیت فعلی شهر اظهار کرد: بجنورد با توجه به شرایط موجود نیازمند نگاه ویژه از سوی مجموعه استانداری است.

وی افزود: برخی طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سنوات گذشته آغاز شده‌اند، همچنان با مشکل مواجه هستند. از جمله آن‌ها می‌توان به وضعیت ترمینال اشاره کرد که با گذشت ۱۲ سال هنوز به سرانجام نرسیده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد ادامه داد: در حوزه پروژه‌های سرمایه‌گذاری، گره‌هایی در حال باز شدن است و در بخش بازگشایی‌ها نیز دستورات استاندار و معاون عمرانی، راهکارهایی را پیش روی تیم شورا قرار داده است.

عین‌بیگی بیان کرد: بجنورد از نبود فرهنگسرای مناسب برای استفاده عموم مردم رنج می‌برد، در حالی که ظرفیت‌های خوبی در مناطق باباامان و دوبرار وجود دارد، اما اعتبارات شهرداری پاسخگوی اجرای اقدامات بزرگ نیست.