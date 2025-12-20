  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

استقرار ۹۱ هزار نیروی عملیاتی در قالب طرح زمستانی پلیس راه تا ۲۰ اسفند

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: بیش از ۹۱ هزار نیروی عملیاتی و امدادی با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف امدادی در طرح زمستانه پلیس راهور فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار جامعه مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران پلیس راه و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، از اجرای طرح زمستانی پلیس راه در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به آغاز بارش‌های برف و باران در محورهای مختلف کشور گفت: با شروع طرح زمستانی از ۲۵ آذرماه که تا ۲۰ اسفندماه ادامه دارد، همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر حضور دارند تا ایمنی و روانی تردد هموطنان عزیز حفظ شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در این طرح، بیش از ۹۱ هزار نیروی عملیاتی و امدادی با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، امداد خودرو، ستاد مدیریت بحران، صدا و سیما و سایر نهادهای مرتبط همکاری دارند.

سرهنگ محبی ادامه داد: در قالب طرح زمستانی، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ پایگاه ثابت و سیار در ۱۲۳ گردنه برف‌گیر در ۳۱ استان کشور مستقر شده‌اند تا خدمات لازم را به رانندگان ارائه دهند و از بروز اختلال در ترددها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار نفر از نیروهای به‌کارگیری‌شده در این طرح از کارکنان پلیس هستند، تأکید کرد: این نیروها از افراد باتجربه‌ای انتخاب شده‌اند که سابقه حضور در طرح‌های زمستانی سال‌های گذشته را دارند و وظیفه اصلی آن‌ها برقراری نظم و انضباط ترافیکی، روان‌سازی ترافیک و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی طرح زمستانی، تأمین ایمنی سفرها در شرایط جوی نامساعد است و پلیس راه با همکاری سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند هموطنان عزیز سفری ایمن داشته باشند و سالم به مقصد برسند.

سيد اسد رجبی

