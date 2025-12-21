انتشار کتاب «معماری قدسی اسلامی» در انتشارات Ethics کمبریج

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب علمی «هویت و سرشت معماری قدسی اسلامی» تألیف علی صادقی حبیبآباد عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه یاسوج، به تازگی توسط «انتشارات بینالمللی Ethics» مستقر در کمبریج انگلستان منتشر شد.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه یاسوج در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه گفت: این اثر با رویکردی تحلیلی، تطبیقی و میانرشتهای به واکاوی بنیادهای معرفتی، ساختاری و نمادین «معماری قدسی در جهان اسلام» میپردازد.
علی صادقی اظهار کرد: در این کتاب تلاش شده تا پیوند میان «هویت دینی، معناهای قدسی و نمودهای کالبدی» در شکلگیری و تداوم فضاهای معنوی معماری اسلامی تبیین شود.
وی افزود: این پژوهش، سیر تحول معماری قدسی در جهان اسلام را با استفاده از تحلیلهای تاریخی و تطبیقی ترسیم کرده و به بررسی مولفههایی نظیر «نور، هندسه قدسی، نمادپردازی، تناسبات و مفاهیم معنوی» پرداخته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج تاکید کرد: انتشار این کتاب در یکی از ناشران فعال بینالمللی مستقر در شهر علمی کمبریج، فرصتی تازه برای «معرفی پژوهشهای معماری ایرانی اسلامی» در سطح جهانی فراهم کرده که میتواند زمینهساز «گسترش تعاملات علمی و فرهنگی» میان دانشگاههای ایران و مراکز پژوهشی بینالمللی باشد.
وی اضافه کرد: این کتاب اکنون از طریق «پایگاه انتشارات Ethics» و همچنین در » فروشگاههای کتاب بینالمللی آنلاین» در دسترس اساتید، پژوهشگران و علاقهمندان به حوزههای معماری اسلامی، هنر قدسی و مطالعات فرهنگی قرار دارد.
