کیفیت هوا در استان بوشهر خطرناک است؛ شاخص روی ۵۰۰ قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های سامانه پایش کیفی هوا در روز شنبه ۲۹ آذرماه نشان می‌دهد که شاخص آنلاین کیفیت هوا در ایستگاه پایش هوا در پارس جنوبی (پارس ۲) در شهرستان کنگان روی ۲۴۰ است که بیانگر هوای بسیار ناسالم است.

همچنین شاخص ایستگاه پارس یک در نخل تقی شهرستان عسلویه روی ۱۵۵ یعنی وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی را نشان می‌دهد.

شاخص در ایستگاه پارس یک در بیدخون شهرستان عسلویه روی ۵۰۰ یعنی وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.

شاخص در دشتستان نیز عدد ۱۵۵ یعنی وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی را نشان می‌دهد.

شاخص در بوشهر عدد ۴۸۶ را نشان می‌دهد یعنی وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.

قابل ذکر است که شاخص بین صفر تا ۵۰ نشان دهنده هوای پاک و سالم برای همه افراد است.

شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد و افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ وضعیت ناسالم است که گروه‌های حساس و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص‌های ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز وضعیت ناسالم را برای برای همه گروه‌های سنی نشان می‌دهد و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص بیان ۲۰۱ تا ۳۰۰ بیانگر هوای بسیار ناسالم است که افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند.

در صورتی که شاخص بین ۳۰۱ تا ۵۰۰ باشد وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.