فعالیت مدارس کالپوش غیرحضوری اعلام شد

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به تشدید بارش برف و یخبندان و بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان، تمام فعالیتهای آموزشی مدارس بخش کالپوش از توابع شهرستان میامی در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی افزود: بر این اساس، آموزشها در این روز بهصورت مجازی و در بستر شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ارائه خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: این تصمیم با هماهنگی اداره کل مدیریت بحران استانداری و پس از بررسی گزارشهای هواشناسی و وضعیت راههای دسترسی گرفته شده است.
شریفی تأکید کرد: اولویت نخست ما در این شرایط، تضمین سلامت دانشآموزان و فرهنگیان است و از خانوادهها درخواست میشود با مراقبت از فرزندان خود، از تردد غیرضروری در معابر یخزده خودداری کنند.
وی اظهار داشت: اطلاعرسانی درباره نحوه و زمان بازگشایی مدارس، متعاقباً و پس از بهبود شرایط جوی و برقراری ایمنی تردد، از طریق کانالهای رسمی بهویژه شبکه شاد به اطلاع خواهد رسید.
