احمدی نژاد: جو پایدار تا پایان هفته در استان ایلام مستقر است

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تا پایان هفته جاری جو نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود و انتظار بارندگی قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.

وی افزود: وزش باد شدیدی که طی یکی دو روز گذشته در سطح استان رخ داد، امروز تا حد زیادی کاهش یافته است؛ با این حال در برخی ساعات روز به شکل موقتی وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

احمدی‌نژاد در ادامه گفت: دمای هوا نیز روند افزایش نسبی خواهد داشت و طی هفته جاری حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش دما انتظار می‌رود، به‌ویژه از اواسط هفته به بعد.

وی خاطرنشان کرد: دمای شبانه در نواحی سردسیر استان در محدوده یک درجه زیر صفر تا یک درجه بالای صفر پیش‌بینی شده است.