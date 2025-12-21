جهش مثبت جایگاه علمی کشور و افزایش ۳۵ درصدی سرآمدان علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان، در مراسم تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی پژوهشگران، از رشد ۳۵ درصدی تعداد سرآمدان علمی کشور و افزایش ۲۸ درصدی انتشار مقالات با کیفیت در مجلات معتبر خبر داد و بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و حمایت پایدار از پژوهشگران تأکید کرد.

وی با اشاره به معیارهای ارزیابی سرآمدان علمی گفت: شاخص‌هایی که برای انتخاب سرآمدان علمی استفاده می‌کنیم، معیارهای بین‌المللی است، بنابراین سرآمد علمی، فردی است که از لحاظ کمی و کیفی از همه شاخص‌ها برخوردار است.

وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۳۵ درصدی تعداد پژوهشگرانی هستیم که این شاخص‌ها را کسب کرده‌اند. همچنین تعداد مقالات چاپ شده در مجلات سطح یک با کیفیت بالا، ۲۸ درصد افزایش یافته است. این روند نویدبخش است و نشان می‌دهد کشور از نقطه افت علمی فاصله گرفته و به سمت رشد حرکت می‌کند.

رییس بنیاد ملی نخبگان، به حمایت‌های ویژه بنیاد ملی علم از پژوهشگران اشاره کرد و گفت: امسال برای اولین بار از پژوهشگران سه دانشگاه برتر کشور یعنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس، مجموعاً ۳۰۰ نفر، حمایت ویژه‌ای صورت گرفته است. هدف از این حمایت‌ها تقویت مسیر پژوهشی و ایجاد فرصت‌های شفاف برای اساتید و پژوهشگران است.

وی در ادامه تأکید کرد: توجه به تولید علم و توسعه آزمایشگاه‌ها باید به صورت همزمان انجام شود: تولید علم و مقالات با کیفیت، پایه هر جهش علمی است، اما این علم باید جریان پیدا کند تا به فناوری، محصول و در نهایت ثروت تبدیل شود. اگر جریان تولید علم متوقف شود، شبکه دانش‌بنیان کشور آسیب می‌بیند.

افشین، درباره زیرساخت‌های آزمایشگاهی اظهار کرد: در دولت چهاردهم تلاش می‌کنیم آزمایشگاه‌های ملی و مراکز پژوهشی را تقویت کنیم تا پژوهشگران بتوانند از تجهیزات متمرکز و پیشرفته استفاده کنند. این اقدام، پایه‌ای برای جهش علمی و توسعه فناوری در کشور است.

وی با اشاره به گرنت‌های پژوهشی گفت: سه نوع گرنت برای سرآمدان علمی در نظر گرفته شده است. نوع اول، حمایت مستقیم برای استاد، نوع دوم استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی و نوع سوم پرداخت حقوق پژوهشگران پسادکترا توسط معاونت علمی خواهد بود.

رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: هدف این است که فعالیت‌های علمی و پژوهشی استادان به حداکثر بهره‌وری برسد و مسیر ترویج علم و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان هموار شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور اظهار کرد: نگاه ما به علم به عنوان یک چشمه است؛ اگر این چشمه جاری باشد، دانش، فناوری و در نهایت ثروت از آن حاصل می‌شود. اما اگر جریان علم متوقف شود، شبکه دانش‌بنیان کشور آسیب می‌بیند. بنابراین حمایت مستمر از پژوهشگران و تقویت زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری روی آینده کشور است.

همچنین در این مراسم که با هدف تقویت مرجعیت علمی ایران و حمایت از پژوهشگران تراز اول ترتیب یافته بود، از ۷۷ برگزیده برنامه «پیشگامان مرز دانش» و ۳۰۰ استاد منتخب از دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و تربیت مدرس تقدیر به عمل آمد و جزئیات بسته‌های حمایتی، برای ارتقای زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی کشور تشریح شد.

در این دوره از برنامه سرامدان علم ایران، عملکرد علمی ۲۰۳۰ نویسنده ایرانی که در سال ۲۰۲۴ موفق به انتشار ۸۵۷ مقاله در ۱۳۵ نشریه منتخب جهانی شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس این پایش دقیق که شاخص‌هایی همچون اعتبار علمی (SC)، «شاخص H» و کیفیت استنادات را مدنظر قرار داده بود، ۷۷ پژوهشگر به عنوان سرآمدان علمی سال ۱۴۰۴ در سه گروه حمایتی برگزیده شدند و اساتید منتخب در هر یک از دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و تربیت مدرس به پاس تلاش‌های مستمر در تربیت نسل جدید دانشمندان و تولید علم نافع تجلیل شدند.

در رتبه‌بندی نهایی مؤسسات علمی و پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۴، استادان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران با عملکردی کسب بالاترین امتیازات، به طور مشترک در جایگاه نخست قرار گرفتند. دانشگاه تربیت مدرس نیز موفق به کسب رتبه دوم این ارزیابی شد.

به منظور حمایت از نوسازی تجهیزات این مراکز، به دو دانشگاه رتبه اول هر کدام مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و به دانشگاه تربیت مدرس مبلغ ۶ میلیارد تومان اعتبار ویژه جهت خرید تجهیزات از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی «ایران‌ساخت» اختصاص یافت.