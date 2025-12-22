  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

تمدید فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور

تمدید فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور

با اعلام بنیاد ملی نخبگان مهلت ثبت‌نام در فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور تا دهم دی‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مهلت ثبت‌نام در این فراخوان که با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی متقاضی برگزار می‌شود، تا تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

بر اساس این گزارش متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان مهلت مذکور، از طریق سامانه https://jazb-elmi.bmn.ir نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

لازم به ذکر است، برای آگاهی از جزئیات شرایط احراز، اولویت‌های پژوهشی، لیست مؤسسات همکار و شیوه‌نامه اجرایی، به آدرس https://bmn.ir/طرح-شهید-چمران مراجعه فرمائید.

کد خبر 6698232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها