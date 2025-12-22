تمدید فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مهلت ثبت‌نام در این فراخوان که با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی متقاضی برگزار می‌شود، تا تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

بر اساس این گزارش متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان مهلت مذکور، از طریق سامانه https://jazb-elmi.bmn.ir نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

لازم به ذکر است، برای آگاهی از جزئیات شرایط احراز، اولویت‌های پژوهشی، لیست مؤسسات همکار و شیوه‌نامه اجرایی، به آدرس https://bmn.ir/طرح-شهید-چمران مراجعه فرمائید.