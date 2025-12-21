به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند واردات نهادههای دامی در بندر شهید بهشتی چابهار، با اشاره به نقش کلیدی این نهادهها در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: نظارت دامپزشکی بر واردات نهادههای دامی صرفاً یک اقدام اجرایی نیست، بلکه بخشی از سیاستهای حاکمیتی کشور برای حفظ سلامت جامعه، پایداری تولید و مدیریت ریسکهای بهداشتی در زنجیره تأمین غذا محسوب میشود.
وی افزود: در شرایطی که نهادههای دامی تأثیر مستقیم بر قیمت تمامشده محصولات پروتئینی و ثبات بازار دارند، اطمینان از سلامت و کیفیت این نهادهها یک ضرورت راهبردی است.
حسینی تصریح کرد: سیاست سازمان دامپزشکی کشور این است که تمامی نهادههای وارداتی پیش از ورود به چرخه تولید تحت کنترلهای دقیق بهداشتی، شامل نمونهبرداری، ارزیابی ارگانولپتیکی، آزمایشهای تخصصی و پایش شرایط نگهداری قرار گیرند و هیچگونه تساهل یا تسریع خارج از ضوابط در فرآیند ترخیص پذیرفته نیست.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت بندر شهید بهشتی چابهار در سیاست تنوعبخشی مبادی واردات افزود: تقویت نظارت دامپزشکی در این بندر همسو با سیاستهای کلان کشور در کاهش وابستگی، مدیریت پایدار واردات و حمایت از تولید داخلی انجام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار این نظارتها علاوه بر پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، نقش مؤثری در حفظ سلامت دام، ارتقای امنیت غذایی و افزایش اعتماد عمومی به زنجیره تأمین نهادههای دامی کشور دارد.
