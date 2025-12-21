سعیده عرب بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور کمرنگش در سریال های تلویزیونی به خبرنگار مهر بیان کرد: اینقدر بازیگران دیگر هستند که ما را فراموش کرده اند اما امیدوارم وضعیت به گونه‌ای پیش رود که تا وقتی ما هستیم یادمان باشند.

وی اضافه کرد: من جزو کسانی نیستم که خودم به تهیه کننده و کارگردان زنگ بزنم و بخواهم در اثری حضور داشته باشم و هیچ گاه چنین کاری نکرده ام. بعد از ۳۲ سال فعالیت حرفه‌ای، ۳۲۵ اثر شامل سریال، فیلم سینمایی و تله‌فیلم کار کرده‌ام و مگر می شود کسی سعیده عرب را نشناسد. گاهی هم سازنده ها می گویند تعداد بازیگران زیاد هستند و فراموش می کنند که سراغ همه بروند. متاسفانه اسپانسربازیگر هم زیاده شده است و با پول نقش می خرند.

این بازیگر اظهار کرد: کسی که باید دست ما را بگیرد خداوند است و من همیشه معتقد هستم او دست ما را گرفته است.

عرب که ابتدای امسال هم در یک سریال دفاع مقدسی ایفای نقش کرده است، عنوان کرد: در سریال «۰۲۴» به کارگردانی علیرضا محمدی همکاری داشته ام که درباره جنگ است و قصه هایی از پشت صحنه جنگ مثل شستشو و اتوکشی لباس شهدا و تحویل آن به سربازان داوطلب را به تصویر می‌کشید.

این بازیگر که به تازگی مستند «کد ۷۰۰» را دیده است درباره حضورش در جشنواره ها عنوان کرد: به تازگی در جشنواره مستند «سینماحقیقت» فیلم «کد ۷۰۰» را دیدم. اگر در جشنواره ها مرا دعوت کنند می روم و دوست دارم فیلم ها را ببینم. این فیلم هم فوق العاده زیبا بود و من را به سال‌های ۵۹ و ۶۰ برد؛ زمانی که داوطلبانه در جبهه‌های کرمانشاه حضور داشتم. داستان خانواده ای که در «کد ۷۰۰» می بینیم مرا یاد مادری انداخت که در زمان دفاع مقدس هر روز به بیمارستان طالقانی مراجعه می‌کرد و می‌پرسید: «فرزندانم را ندیده‌اید؟» و بعدها مشخص شد که این خانم بیرون کار می کرد و آن زمان ۲ فرزند خود را در خانه گذاشته بود و پس از اصابت موشک به خانه، هیچ اثری از آنها باقی نمانده بود. تماشای این مستند، خاطراتی از شهدا و جانبازان را برایم زنده کرد که بسیار دردناک بود.

وی اضافه کرد: حدود ۲ سال به جبهه رفت‌وآمد داشتم. روزی که اعلام شد اتوبوس آماده اعزام به کرمانشاه است، فقط تلفنی با مادرم خداحافظی کردم و راهی جبهه شدم و این مستند و دردی که این خانواده کشید من را به آن سال ها و خانواده های جنگ تحمیلی برد.

این بازیگر با اشاره به سوژه مستند «کد ۷۰۰» گفت: باید بدانیم که آرامش امروز ما مدیون فداکاری شهدا و جانبازان است. باید از این دست مستندها بیشتر ساخته شود تا مردم هم با اینها آشنا شوند. من معتقد هستم وطن مانند مادر است و باید از آن محافظت کنیم. باید از این افراد فداکار مراقبت کنیم.