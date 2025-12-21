  1. استانها
قلندری: طرح جامع مدیریت پسماند در اردبیل تدوین می شود

اردبیل-فرماندار اردبیل گفت:طرح جامع مدیریت پسماند در اردبیل تدوین واجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح یکشنبه در جلسه مدیریت پسماند که با حضور فرهاد سبحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل و مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد؛ اظهار کرد: طرح مدیریت پسماند در اردبیل تدوین واجرایی می‌شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های فناوری و دانش بنیان بایستی در مدیریت پسماند مبنای کار قرار گیرد و از این ظرفیت باید به نحو مناسب استفاده شود.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه در این خصوص مطالعات مدیریت پسماند انجام می‌شود، گفت: در این زمینه تنوع بخشی طرح‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و اجرایی طرح‌های نتایج بخش، مبنای کار قرار می‌گیرد.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: در راستای ساماندهی محل دفن زباله اردبیل، طرح‌هایی انجام شده و اقداماتی دیگر در حال اجرا است.

قلندری خواستار ورود جدی دستگاه‌های مربوطه به مدیریت پسماند و نتیجه و تأثیرگذار بودن کارگروه‌های پسماند شد.

