به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: تمامی مصوبات سفر ریاست‌جمهوری و طرح‌های درخواست تسهیلات، باید در مهلتی معین بررسی شوند و هیچ‌یک بلاتکلیف نمانند.



وی اولویت اصلی دولت را تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانست و افزود: اولویت‌بندی طرح‌های متقاضی تسهیلات باید بر پایه اثر اقتصادی و آمادگی برای بهره‌برداری باشد.



استاندار اردبیل با اشاره به پایین بودن سهم استان از منابع ملی، تأکید کرد: این سهم با وجود ظرفیت‌های موجود کافی نیست و باید با کمک بانک‌ها، سطح تأمین مالی افزایش یابد.



امامی‌یگانه خواستار دعوت از مدیران عامل ملی بانک‌ها به اردبیل شد و گفت: مشکلات پرداخت تسهیلات باید با مکانیسم‌های تسهیل‌کننده برطرف گردد تا جایگاه استان در شاخص‌های کسب‌وکار بهبود یابد.



وی بر به‌کارگیری کارشناسان متخصص در بررسی تسهیلات تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: پرداخت و بازپرداخت تسهیلات باید در چارچوبی معقول و روان انجام شود.



استاندار اردبیل با بیان رویکرد حمایتی دولت از سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: بانک‌های عامل بازوی اجرایی دولت هستند و در کنار حمایت از آن‌ها، باید منافع متقابل نیز مدنظر قرار گیرد.



وی در پایان بر ضرورت آگاه‌سازی کارآفرینان از روش‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد و نقش دبیرخانه تسهیلات را هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برشمرد.