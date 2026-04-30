بخش عمده طرح آبیاری و زهکشی خداآفرین آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در اولین جلسه شورای مدیریت منابع آب استان اظهار کرد: بخش عمده طرح شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین تکمیل شده و با توجه به اقدامات صورت گرفته قسمت عمده ای از این شبکه در حال بهره‌برداری است.

وی افزود: با اشاره به همکاری دستگاه های مرتبط با کشاورزی و تولیدات استراتژیک زنجیره غذایی گفت: بخش قابل توجهی از توسعه اقتصادی استان با توجه به ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی در منطقه، با همکاری و هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی محقق می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم هماهنگی و تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی از جمله آب منطقه ای و جهاد کشاورزی برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های استان تصریح کرد: خوشبختانه در سال آبی جاری بارندگی ها مناسب بوده و باید از این فرصت برای توسعه اقتصادی استان استفاده کنیم