  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

حبیبی: مالکیت بازارچه مرزی سیرانبند پس از ۲۳ سال تعیین تکلیف شد

حبیبی: مالکیت بازارچه مرزی سیرانبند پس از ۲۳ سال تعیین تکلیف شد

سنندج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، از تعیین تکلیف مالکیت عرصه بازارچه مرزی سیرانبند پس از ۲۳ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حبیبی ضمن تأیید این خبر، اظهارداشت: پس از سال‌ها پیگیری و ده‌ها بار رفت‌وآمد حقوقی میان استانداری و کمیسیون حقوقی هیأت دولت، مالکیت ۶۵ هزار متر مربع از عرصه بازارچه مرزی سیرانبند تعیین تکلیف و انتقال آن به استانداری کردستان به تصویب رسید.

وی افزود: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و مستندسازی اموال غیرمنقول معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، انتقال مالکیت این عرصه از منابع طبیعی استان به استانداری کردستان مورد موافقت قرار گرفت که گام مهمی در ساماندهی و توسعه این بازارچه مرزی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.

کد خبر 6696797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها