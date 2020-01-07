یاسر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب نامه هیأت وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی کالاها توسط بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشینان اظهار داشت: در مصوبهای که یازدهم دیماه توسط هیأت وزیران به تصویب رسید، در وهله نخست اختیارات هیأت وزیران در خصوص تصویب اقلام مجاز برای واردات توسط این تعاونیها به کارگروه ماده ۱۲ قانون مبادلات مرزی تفویض شد.
وی افزود: پیش از تفویض اختیار، فرآیند کار به این صورت بود که برای صدور مجوز واردات برای تعاونیهای مرزنشینان، باید ابتدا موضوع در «کارگروه ماده ۱۲ قانون مبادلات مرزی» متشکل از پنج عضو اصلی و به فراخور موضوع با حضور نمایندگان وزارتخانهها، تشکلها و سازمانها در سطح کارشناسان، مدیران ستادی و معاونان وزارتخانهها بررسی و برای تصمیم در دولت به ترتیب مراحل بررسی در کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت، کمیسیون اقتصادی دولت و هیأت دولت را طی میکرد تا در نهایت در خصوص صدور مجوز واردات اقلام جدید تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون تعاونیهای مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: اتفاق خوبی که رخ داد این است که با پیگیری های اتاق تعاون و آقای مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت به عنوان دبیر کارگروه ماده ۱۲، اختیارات و مجوزهای واردات برای تعاونیهای مرزنشینان و بازارچههای مرزی مستقیماً به این کارگروه تفویض اختیار شد؛ به عبارتی تشریفات اداری مازاد که منجر به طی فرایند طولانی تأیید پیشنهادات میشد، حذف شد.
فیضی افزود: مصوبه دیگر هیأت وزیران اعطای مجوز واردات قطعات یدکی، مواد اولیه و ملزومات تولید به تعاونیهای مرزنشینان بود که منوط به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تأیید بانک مرکزی واردات آنها توسط این تعاونیها بلامانع است.
وی گفت: سومین بند مصوب هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه واردات کالاها توسط تعاونیهای مرزنشینان، این بود که کالاهایی که از طریق بازارچههای مرزی غرب کشور وارد کشور میشوند مشمول ۱۰ درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچههای مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط مشمول بازارچههای مرزی غرب کشور میشود.
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