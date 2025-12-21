خبرگزاری مهر - گروه دین، حوزه و اندیشه: از اتفاقات خوب چند سال اخیر، تشکیل گروههایی موسوم به «نوآوین» بود؛ تشکلهایی که در آن پسران نوجوانِ علاقهمند به کارهای هنری و رسانهای کنار هم جمع میشوند تا با آموزش و سپس فعالیت در این زمینه، راه سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آوینی را ادامه دهند.
نوآوینی شدن یعنی پسران نوجوانی که میخواهند گام در راه شهید آوینی بردارند. این نوجوانان با سه ویژگی بصیرت، کنشگری و اثرگذاری میآموزند که چطور با کارهای هنری و رسانهای، چونان چراغی روشنگر، جامعه پیرامون خود باشند. نوآوین اکنون بیش از ۲۰ هزار مخاطب و افزون بر ۵۲۰۰ کنشگر فعال دارد و این نشان میدهد تشکلهایی که ذیل بنیاد نوجوان تعریف شدهاند، توانستهاند با نقطهزنی، به اهداف از پیش تعیینشده دست یابند. در ادامه با فعالیتهای این بروبچههای نوآوینی بیشتر آشنا میشویم؛ ضمن آنکه برخی روایتهای آنان را نیز مرور خواهیم کرد.
حسین آقاجانی معاونت پسران نوجوان و مدیر تشکل ملی نوآوین در این باره گفت: سید مرتضی آوینی یکی از بزرگترین اندیشمندان و روایتگران دوران انقلاب اسلامی است که با تأکید بر اهمیت فرهنگ و هویت دینی، گفتمان خاص خود را در عرصه رسانه و هنر ایجاد کرد. گفتمان او نهتنها در پی انتقال پیامهای معنوی و انقلابی، بلکه در پی ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی عمیق در جامعه بود. این گفتمان باید در عصر حاضر که رسانهها و فضای دیجیتال نقش اساسی در شکلدهی به ذهنیتها دارند، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در دنیای امروز، رسانهها ابزار قدرتمندی هستند که نهتنها برای اطلاعرسانی، بلکه برای شکلدهی به افکار و رفتار افراد در جامعه به کار میروند. شهید آوینی همواره تأکید داشت که رسانهها باید بهعنوان ابزاری برای انتقال حقیقت و گفتمان اسلامی استفاده شوند، نه اینکه خودشان تبدیل به هدف اصلی و مقصد شوند. بر این اساس، رسانهها باید نقش تسهیلکننده در انتقال پیامهای انسانی و اخلاقی داشته باشند، نه اینکه تبدیل به ابزاری برای تبلیغات یا سلطهگری شوند.
معاونت پسران نوجوان و مدیر تشکل ملی نوآوین تصریح کرد: ضرورت انتشار گفتمان شهید آوینی، بهویژه در میان نسلهای جدید و نوجوانان، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. بنابراین تشکل نوآوین در همین راستا شکل گرفت و در حال شبکهسازی بر اساس این گفتمان است.
وی افزود: نوجوانان امروز تحت تأثیر انواع رسانههای غربی و شبکههای اجتماعی قرار دارند که بسیاری از ارزشهای اخلاقی و دینی را به چالش میکشند. گفتمان شهید آوینی، با تأکید بر آزادی معنوی، هویت اسلامی و مبارزه با فساد، میتواند به شکلگیری هویتی مستقل و مقاوم در برابر این جریانهای فرهنگی کمک کند.
او ادامه داد: جریانسازی و شبکهسازی بر اساس تفکر شهید آوینی میتواند به نوجوانان این امکان را بدهد که در فضایی آزاد و خلاق، به تحلیل و بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی بپردازند و از این طریق، نهتنها به هویت دینی خود بیشتر آگاه شوند، بلکه نقشی فعال در تغییر جامعه ایفا کنند. این تفکر میتواند بستری برای ایجاد ارتباطات مستمر و مفید میان نوجوانان در سطح ملی و جهانی فراهم آورد تا از این طریق، رسالت فرهنگی و اجتماعی خود را بهخوبی به انجام رسانند.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، گفتمان شهید آوینی در دنیای امروز با بهرهگیری از قدرت رسانهها و شبکههای اجتماعی، باید در جهت رشد فکری و معنوی نسل جدید و بهویژه نوجوانان قرار گیرد. این گفتمان میتواند از طریق جریانسازی صحیح، به دنیای پرچالش امروز پیام امید، تحول و مقاومت را منتقل کند.
آشنایی کلی با فعالیتهای نوجوانان نوآوین
به روایت آمار
۲۰٬۰۰۰ مخاطب
۵۲۰۰ کنشگر فعال
۶۰۳ فرمانده تشکلهای نوآوین
۳۵۵ گروه فعال
۱۳۵ رویداد توسط نوآوینیها در ۳۰ استان
۱۰۲ رویداد شهرستانی
عملیاتهای میدانی برای تولید رسانهای
عملیات تدوین
عملیات کارگردانی
عملیات صدابرداری
عملیات تصویربرداری
عملیات سناریونویسی
کارگاههای توانمندسازی
کارگاه کارگردانی
کارگاه سواد رسانهای
کارگاه تدوین
کارگاه تفکر خلاق
کارگاه نویسندگی
کارگاه هوش مصنوعی
دورههای توانمندسازی
در این دورههای آموزشی که حدود ۲ سال طول میکشد، دانشآموزان به کنشگران رسانهای فعال و حرفهای تبدیل میشوند که با تیم خود مشغول فعالیت رسانهای هستند. این دورهها در چهار باشگاه با سطوح آموزشی متفاوت پیگیری خواهد شد.
۱. باشگاه فیروزهایها
دوره مقدماتی با شرکت بچههای نوآوین در کارگاههایی با نامهایی مانند «وزنه»، «نقشه»، «ابزار» و «مارپیچ».
هدف: یادگیری و تقویت هویت گروهی و مهارتهای کاربردی و گفتمانی
آموزش: تولید مستند کوتاه و داستانی درجهیک
۲. باشگاه بُرنزیها
دوره یاورانه با حضور نوجوانان مستعد و شرکت در دورههایی با نامهای «نقاب»، «واکنش»، «الماس» و «نهال».
هدف: افزایش مهارتهای گروهی و رقابت با دیگر گروهها
آموزش: تولید مستند نیمهبلند، تیزر تبلیغاتی، نماهنگ و آثار داستانی
۳. باشگاه نقرهایها
دوره نردبانی با پلههای رشد و ترقی و کارگاههای حرفهای «راه»، «گرانش» و «یاقوتر».
هدف: همکاری با محافل هنری و رسانهای برای افزایش نقشآفرینی اجتماعی
۴. باشگاه طلاییها
آخرین گام؛ شرکت در کارگاه «الفبای نگاه».
هدف: رصد مسائل محله، شهر، استان و منطقه با نگاهی نو برای تشکیل لشکری سایبری از نوجوانان
در ادامه فرهاد فرهادی نویسنده و کارگردان، از مدرسان دورههای نوآوین در گفتگو با مهر، گفت: از دیدگاه سید شهیدان اهل قلم، دنیا مصاف حق و باطل و محل برخورد ابلیس و جنودش با اهل ایمان است. این معنا را بسیاری حتی با اندک هستیشناسی سطحینگر هم میتوانند دریافت کنند، اما در فهم مصداق و شناخت نمود و نشانههای این دو گروه، اغلب راه به جایی نمیبرند؛ چرا که دریافت این معنا، ساحتی فراتر از فهم نظری و تئوریک میطلبد.
وی افزود: از دیدگاه سید مرتضی، جدال این دو جریان، یکی به پیشوایی شیطان و دیگری به ولایت و هدایت انبیا و اولیا، نه برای فتح زمین و دنیای گذراست؛ یکی برای «اخلاد فیالارض» است و دیگری برای فتح آسمان.
نویسنده و کارگردان، از مدرسان دورههای نوآوین بیان داشت: شاخصه جبهه شیطان و تمدنی که بر مبنای آن بنا شده، تکنولوژی و توسعه ابزار برای ساخت یک شهربازی بزرگ برای هر امر لغو و بیهودهای است که شیطان آن را برای نفس اماره زینت داده باشد. سید مرتضی در نقد اوقات فراغت به مفهوم غربی آن، به تفصیل به این حقیقت تلخ اشاره میکند. او مظهر تام و تمام این ستیز بیوقفه را هشت سال دفاع مقدس میداند؛ آنجا که انسان مرعوب و اسیر ماشین، در پناه تانکها به مصاف مردانی از جنس نور میرود که قلبهایشان از جنس پارههای آهن است.
فرهادی ادامه داد: از دیدگاه آوینی، تاریخ زنده است و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به بلوغ خویش رسید. ابلیس با تمام سپاهیانش آمد تا آغاز تمدن انسان، آنگونه که مصداق آیات سوره انسان است، را به محاق ببرد. شیطان با تئوری دهکده جهانیاش و با آن کدخدای پرزرقوبرقش میخواهد چشم فطرت را کور کند و نور با مقاومت در احاطه ظلمت، میخواهد تمام کلمه توحید را به همگان نشان دهد.
وی در پایان گفت: از دیدگاه سید مرتضی، انقلاب اسلامی آخرین مرحله پیش از ظهور است و یاران عاشورایی امام زمان (عج) در حال آمادهسازی و عبور از آخرین خاکریز جنود ابلیس، یعنی جهالت مدرن، هستند. در این معنا مقاومت یعنی جهاد در سه ساحت عظیم: جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد کبیر. نوآوین، یا همان نوجوانان آوینی، برخاسته از همان تفکر و همان عقیده سید مرتضی است. نوآوین همان جبههای است که اکنون ما را موظف کرده راه سید مرتضی را با همان اندیشه مقاومت و پیشرفت ادامه دهیم.
