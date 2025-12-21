تغییر ساعت آغاز به کار ادارات چهارمحال و بختیاری به مناسبت شب یلدا

به‌گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرارسیدن شب یلدا و با هدف تقویت ارزش‌های فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و بهره‌مندی کارمندان از این آئین سنتی، ساعت آغاز به کار کلیه ادارات، سازمان‌ها، فرمانداری‌ها، مراکز آموزشی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی استان در روز اول دی‌ماه ساعت ۹ صبح تعیین شده است.

بر این اساس، دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و مراکز ضروری همچنان مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده فعالیت خود را ادامه خواهند داد تا ارائه خدمات به مردم بدون وقفه انجام شود.

این اقدام در راستای تقویت همدلی اجتماعی، صله‌رحم و انسجام خانواده‌ها صورت گرفته و به‌عنوان گامی فرهنگی برای پاسداشت آئین‌های ملی و سنتی شب یلدا ارزیابی می‌شود.