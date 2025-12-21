  1. استانها
نیروگاه تجمیعی حمایتی ۲۵ مگاواتی در قم احداث می‌شود

قم- در راستای حمایت از اقشار کم درآمد، تفاهم‌نامه همکاری بین استانداری قم و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای احداث نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی با ظرفیت ۲۵ مگاوات منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، صیانت از محیط زیست، اشتغالزایی پایدار و حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در زمینه توانمندسازی اقتصادی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)، تفاهم‌نامه‌ای بین استانداری قم به نمایندگی اکبر بهنام جو و کمیته امداد امام خمینی (ره) به نمایندگی، سید مرتضی بختیاری منعقد شده است.

هدف از این تفاهم‌نامه طراحی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی با ظرفیت ۲۵ مگاوات برای بهره‌مندی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان قم است.

این تفاهم‌نامه در ۱۱ ماده تدوین و به امضا رسیده است، بر این اساس، استانداری قم متعهد گردید، شرایط تخصیص زمین مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و هماهنگی لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین و تخصیص تسهیلات از محل منابع در اختیار استاندار را فراهم کند.

شناسایی و معرفی مددجویان واجد شرایط برای بهره‌مندی از خدمت مذکور، انعقاد قراردادهای لازم با پیمانکاران منتخب و نظارت بر مراحل اجرا و گزارش دهی دوره‌ای هم از جمله تعهدات کمیته امداد است.

