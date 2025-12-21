مراسم اختتامیه هفته فیلم و عکس در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه هفته فیلم و عکس به همراه تجلیل از منتخبین دومین دوره گوزل شهریمیز و سومین دوره عکس ملی سقا صبح یکشنبه با حضور شهردار، جمعی از اعضای شورای شهر، معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد، مدیر انجمن سینمای جوانان اردبیل و هنرمندان شهر در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بانوان و خانواده برگزار شد.

محمود صفری شهردار اردبیل ضمن اعلام حمایت کامل از برنامه‌های فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، از توجه به پیوست هنری و زیباشناسی در پروژه‌های عمرانی شهر خبر داد.

حبیب فتحی عضو شورای شهر، به جایگاه هنر و هنرمندان در شهر تاکید کرده و از اختصاص بودجه رویدادهای هنری با موضوع فرهنگ شهر در بودجه سالانه شهرداری خبر داد.

سعید نوریان معاون اداره فرهنگ و ارشاد استان از مشارکت ویژه شهرداری در این رویدادها و توجه به هنر تشکر کرد.

در این مراسم از منتخبین عکس ملی سقا، مسابقه داستانک، مسابقه پوستر، مسابقه فیلم کوتاه با موضوع فرهنگ شهروندی و جنگ ۱۲ روزه تجلیل به عمل آمد.