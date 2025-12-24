نخست: سرانه ورزشی اردبیل در قعر جدول کشور قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، در نشست صمیمی با رؤسای هیأت‌های ورزشی استان که با محوریت استعدادیابی و المپیاد استعدادهای برتر برگزار شد، با اشاره به وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های ورزشی استان اظهار کرد: سرانه ورزشی اردبیل در مقایسه با سایر استان‌ها در پایین‌ترین سطح کشور قرار دارد و این مسئله یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه ورزش استان به شمار می‌رود.



وی با انتقاد از نحوه واگذاری سالن‌های تخصصی ورزشی افزود: مشخص نیست بر اساس چه معیارها و شاخص‌هایی برخی سالن‌های تخصصی در اختیار هیأت‌هایی قرار گرفته که نه جایگاه مشخصی در رتبه‌بندی‌ها دارند و نه شانس کسب مدال و مقام، در حالی که هیأت‌های تراز اول و مدال‌آور استان از حداقل امکانات و حتی فضای تمرینی مناسب محروم هستند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در ادامه با اشاره به وضعیت نگران‌کننده رشته شنا گفت: در گذشته استان اردبیل دارای سه استخر اختصاصی برای رشته شنا بود، اما امروز حتی یک استخر اختصاصی نیز در اختیار این رشته نیست؛ این در حالی است که بر اساس نیازسنجی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، باید تعداد این فضاها به پنج مجموعه افزایش می‌یافت.



نخست همچنین با انتقاد از عملکرد برخی رؤسای هیأت‌های ورزشی تصریح کرد: متأسفانه برخی رؤسای هیأت‌ها حتی برای حضور در جلسات رسمی و تخصصی وقت نمی‌گذارند. وقتی مدیری مسئولیت یک هیأت ورزشی را می‌پذیرد، باید پاسخگو باشد و در مسیر توسعه ورزش استان نقش فعال ایفا کند، نه اینکه صرفاً عنوان ریاست هیأت را یدک بکشد.



وی در پایان تأکید کرد: ساماندهی زیرساخت‌ها، بازنگری در نحوه تخصیص امکانات و ارزیابی جدی عملکرد هیأت‌های ورزشی، از اولویت‌های اصلی اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل خواهد بود و در این مسیر، حمایت از هیأت‌های فعال، موفق و استعدادمحور در دستور کار قرار دارد