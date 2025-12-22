آینده شغلی طلبه نباید صرفاً به الگوهای محدود و سنتی تقلیل یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالامیر خطاط در این کرسی آزاداندیشی با تأکید بر جایگاه محوری حوزههای علمیه در هدایت فکری و دینی جامعه، اظهار داشت: آینده شغلی طلبه باید در چارچوب رسالت الهی و اجتماعی طلبگی و متناسب با نیازهای روز جامعه تعریف شود و نباید صرفاً به الگوهای محدود و سنتی تقلیل یابد.
وی در بخش مهمی از سخنان خود، به تبیین مفهوم رزق از منظر قرآن و روایات اهلبیت (ع) پرداخت و با تفکیک میان «دارایی» و «رزق»، تأکید کرد: رزق تنها به معنای مال و ثروت نیست، بلکه بهرهمندی واقعی انسان از امکانات مادی و معنوی را شامل میشود و افزایش یا کاهش آن بر اساس حکمت الهی رقم میخورد.
وی افزود: نگاه دینی به شغل و معیشت، نگاهی جامع و مبتنی بر توکل، تلاش، تقوا و عمل صالح است و طلبه پیش از هر چیز باید این نگاه را در زندگی فردی خود نهادینه کند.
جانشین مدیر حوزه علمیه استان اصفهان با اشاره به تحولات فرهنگی، اجتماعی و رسانهای، بیان کرد: طلاب میتوانند در عرصههایی همچون تبلیغ دینی، آموزش و پرورش، پژوهشهای علمی، رسانه و فضای مجازی، مشاورههای دینی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و برخی حوزههای مدیریتی، نقشآفرینی مؤثر و اثرگذار داشته باشند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان تأکید کرد: موفقیت در این مسیر، نیازمند خودشناسی، مهارتآموزی، برنامهریزی و شناخت نیازهای واقعی جامعه است.
گفتوگوی صریح طلاب و پاسخ به دغدغهها
در ادامه این نشست، فضای پرسش و پاسخ و گفتوگوی آزاد میان طلاب و سخنران فراهم شد و طلاب به بیان دغدغهها و پرسشها خود در زمینه معیشت، ازدواج، اشتغال، نقش حوزه در هدایت شغلی و نسبت میان توکل و تلاش پرداختند.
حجت الاسلام خطاط با پاسخگویی به این پرسشها، بر ضرورت جمع میان ایمان، تلاش، برنامهریزی و اعتماد به وعدههای الهی تأکید کرد و خواستار تعمیق نگاه قرآنی در تصمیمهای مهم زندگی شد.
در بخش دیگری از این کرسی آزاد اندیشی، اساتید حاضر نیز با بیان دیدگاهها و تجربیات خود، بر لزوم تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی طلاب در کنار تحصیل علوم حوزوی تأکید کردند.
آشنایی با اقتضائات زمانه، ارتباط مؤثر با مردم، شناخت عرصههای نوین تبلیغ و پرهیز از نگاه صرفاً مادی به آینده شغلی، از جمله نکات مطرحشده در این بخش بود.
