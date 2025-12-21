منصوری: ارزش کشفیات قاچاق ۵۰۶ درصد در زنجان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منصوری، ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: پیش، از این تمرکز نظارت بر روی کالاهای اساسی بود اما طبق برنامه‌ریزی جدید، سایر کالاها مثل حوزه‌های خدماتی، رستوران‌ها، خیاطها، موبایل، مکانیکی، پارکینگ‌ها، سیگارفروشان و آرایشگران و اکثر گروه‌های کالایی را زیر چتر رصد نظارت می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته حوزه روغن موتور و تایر را رصد کردیم، عنوان کرد: ۳۵ واحد مورد بازرسی قرار گرفتند و ۲۲ واحد مشمول جرائم تعزیزی شدند.

معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: طی روزهای گذشته کشفیات خوبی از قاچاق کالاهای بهداشتی و آرایشی داشتیم و حوزه لوازم خانگی در اولویت بعدی است.

وی شمار شکایت‌های ثبت شده در سامانه‌های مختلف در ۹ ماهه امسال را ۵ هزار و ۱۰۴ مورد برشمرد و گفت: ۲ هزار و ۴۰۴ مورد راهنمایی و ۲ هزار و ۷۰۰ تخلف شناسایی و پرونده تشکیل و رسیدگی شده است.

منصوری با اشاره به اینکه ۱۵۰ مورد از شکایات در انتظار رسیدگی است، یادآور شد: ۳۹۰ مورد معادل ۱۵ درصد غیر قابل رسیدگی و غیر مرتبط با صنعت و معدن بود.

وی در مورد آمار بازرسی ۹ ماهه امسال خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۸ هزار و ۹۱۵ بازرسی و ۲ هزار و ۷۳۵ پرونده به ارزش ریالی ۲ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.

معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت استان زنجان از افزایش ۶۴ درصدی بازرسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش ریالی کشفیات ۴۶۱ میلیارد و ۷۸۱ میلیون ریال بوده که ۵۰۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و رشد هم ناشی از تورم و هم میزان کشفیات است.

وی در مورد کالای قاچاق تصریح کرد: ۴۹ پرونده کالاهای دخانی به ارزش ۹۱۹ میلیون ریال کشف شده و ارزش ریالی کالاهای آرایشی، بهداشتی و خوراکی کشف شده ۱۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال است.

منصوری با اشاره به انباشت جو و کالاهای متفرقه به ارزش ۱۶۹ میلیارد ریال خاطرنشان کرد: این موارد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکمومتی کشف شده و برخورد لازم با آن‌ها صورت می‌گیرد، همچنین طرحی هم برای کنترل بازار شب یلدا و مناسبت‌های پیش رو داشتیم.

وی با بیان اینکه در شهر زنجان ۹ بازرسی و در کل استان ۱۴ بازرس داریم، اظهار کرد: امسال ۷۵۸ مورد صورت جلسه تخلفات واحدهای نانوایی را داشتیم که طی آن چند واحد پلمب شدند.