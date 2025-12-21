اجرای طرح ضربتی ۵ روزه برای مقابله با قاچاق چوب در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل مطواعی صبح یکشنبه در بازدید یکی از مناطق ایست بازرسی نیروی انتظامی سمنان از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق چوب در استان خبر داد و اظهار داشت: مدت اجرای این طرح به مدت پنج روز خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فرماندهان یگان حفاظت شهرستان‌ها در این طرح نظارت مستقیم خواهند داشت، افزود: وظیفه این افراد نظارت میدانی و مستمر در مناطق مستعد و حساس است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اینکه هدف طرح تشدید برخورد با قاچاقچیان چوب است، ابراز داشت: مناطق مستعد تخلف پایش و با هر گونه مورد مشکوک به طور جد برخورد می‌شود.

مطواعی تصریح کرد: برخی متخلفان و قاچاقچیان چوب و منابع طبیعی با سو استفاده از شرایط جوی سرما و بارش به مناطق تحت پوشش رفته و اقدام به تخریب منابع طبیعی می‌کنند لذا نظارت و پایش به این منظور در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: ضمن برخورد قانونی با متخلفان نتایج بررسی این عملیات جمع بندی و به فرماندهی یگان حفاظت کشور ارسال می‌شود.