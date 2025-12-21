افزایش ۴۰ درصدی خروج کالاهای صادراتی از مرز آستارا طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: تعداد کامیون‌های خروجی از مرز آستارا در روز گذشته به ۳۴۴ دستگاه افزایش یافت که رکورد جدیدی به شمار می‌رود.

همزمان با افزایش تقاضا برای خروج کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی از مرز آستارا طی روزهای گذشته و ایجاد بار ترافیکی در این نقطه مرزی، با اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان‌های دخیل در امر تجارت خارجی، تعداد کامیون‌های خروجی از این مرز افزایش قابل توجهی داشته است.

شایان ذکر است، به طور معمول در این فصل از سال شاهد افزایش تقاضای تجار و بازرگانان جهت صادرات و ترانزیت کالا از طریق مرز آستارا هستیم.