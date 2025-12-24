به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی علی اکبر شامانی، معاون امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: مهمترین عامل معطلی کامیون‌ها در مرز آستارا محدودیت ظرفیت پذیرش کشور طرف مقابل است که خوشبختانه با فعال شدن پذیرش کامیون‌ها از لاین جدید و همکاری خوب جمهوری آذربایجان این محدودیت در حال برطرف شدن است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران در گفت و گویی تلویزیونی با بیان این مطلب گفت: در ۹ ماهه گذشته، بیش از یک میلیون تن کالا به ارزش ۷۹۶ میلیون دلار از سایر گمرکات داخلی کشور برای خروج از مرز آستارا اظهار شده است. همچنین، ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار مستقیماً از گمرک آستارا صادر شده است.

معاون امور گمرکی، در تشریح آخرین وضعیت مرز آستارا و فعالیت‌های گمرکی این مرز مهم، گفت: مرز آستارا یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی کشور در مبادلات زمینی با کشورهای آسیای میانه، به ویژه جمهوری آذربایجان، محسوب می‌شود. این مرز به دو دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نخست به عنوان دروازه ورود و خروج کالا به کشورهای آسیای میانه و دوم در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا که ایران با پنج کشور آسیای میانه امضا کرده است.

وی با اشاره به نقاط گمرکی آستارا توضیح داد: در شهر آستارا چند نقطه گمرکی فعال داریم؛ گمرک قدیم آستارا، پل مرزی جدید که از سال گذشته در حال تکمیل و بهره‌برداری بیشتر است، گمرک ریلی و گمرک منطقه ویژه. این مجموعه باعث شده است تا کالاها تحت رویه‌های مختلف وارد و خارج شوند و مرز آستارا نقش کلیدی خود را در تجارت خارجی حفظ کند.

شامانی در خصوص صادرات کالا از آستارا افزود: در ۹ ماهه گذشته، بیش از یک میلیون تن کالا به ارزش ۷۹۶ میلیون دلار از سایر گمرکات داخلی کشور برای خروج از مرز آستارا اظهار شده است. همچنین، ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار مستقیماً از گمرک آستارا صادر شده است. مجموع این دو بخش نشان‌دهنده رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

وی درباره انواع کالاهای صادراتی و وارداتی توضیح داد: در گمرک آستارا انواع رویه‌ها و عملیات صادرات و واردات انجام می‌شود. بخشی از صادرات شامل کالاهای یخچالی و تره‌بار است که عمدتاً از داخل کشور به این مرز منتقل می‌شود. همچنین برخی کالاها تحت رویه ترانزیت خارجی وارد کشور می‌شوند یا از مبادی داخلی به کشورهای دیگر صادر می‌شوند. علاوه بر این، ورود و خروج کامیون‌های خالی و یخچالی نیز در جریان است که نشان‌دهنده حجم گسترده فعالیت‌های گمرکی در این مرز است.

شامانی درباره سامانه نوبت‌دهی و اتصال گمرک بیان کرد: سامانه نوبت‌دهی فعال است. پذیرش محدود کشور مقابل عامل اصلی معطلی و تأخیر کامیون‌هاست و هدف ما تسریع فرآیندها، افزایش شفافیت و تسهیل تجارت در مرز آستارا است.

شامانی در پایان تأکید کرد: مرز آستارا به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش استراتژیک آن، یکی از مهم‌ترین نقاط تجاری کشور است و گمرک ایران تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فناوری و بهبود سامانه‌های عملیاتی، حجم مبادلات کالا را افزایش دهد و مسیر تجارت با کشورهای آسیای میانه را تسهیل کند.

