  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

خراسان جنوبی موفق در مدیریت انرژی؛ موضوع قبوض گاز پیگیری شود

خراسان جنوبی موفق در مدیریت انرژی؛ موضوع قبوض گاز پیگیری شود

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی موفق در مدیریت انرژی است، گفت: موضوع قبوض بالای گاز که موجب گلایه برخی شهروندان شده نیز پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف انرژی گفت: اولویت اصلی استان در زمستان سال جاری، مدیریت مصرف گاز به‌ویژه در بخش خانگی است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همراهی مردم در اجرای سیاست‌های انرژی اظهار کرد: از همکاری و همراهی مردم قدردانی می‌کنم و همچنین اقدامات خوب مجموعه شرکت ملی نفت در تأمین سوخت و ذخیره‌سازی مناسب را قابل تقدیر می‌دانم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی مصارف گاز ضرورتی ندارد، افزود: باید از هم‌اکنون برای مدیریت شرایط پیش‌رو برنامه‌ریزی کنیم و مصرف‌ها به‌صورت دقیق کنترل شود تا از افت فشار یا کمبود گاز جلوگیری شود.

هاشمی به موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اشاره کرد و گفت: با تأکید رئیس‌جمهور، نصب پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان یک مصوبه حتماً باید اجرا شود.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: این اقدام حتی در بخش خانگی نیز با کمک نهادهای حمایتی مانند بهزیستی قابل پیگیری است و اگر امکان تأمین تجهیزات و باتری فراهم شود، اقدامی بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی ادامه داد: در روستاهایی که از سوخت غیرگازی استفاده می‌کنند نیز باید مدیریت دقیقی صورت گیرد و شرکت‌های مرتبط موظف هستند این موضوع را به‌طور جدی دنبال کنند.

استاندار خراسان جنوبی تأمین ذخایر دارویی و آرد به ویژه برای مناطق روستایی و عشایری را از موضوعات بسیار مهم دانست و تصریح کرد: فرمانداران موظف هستند بر اساس دستور وزیر کشور، جلسات مدیریت مصرف انرژی را به‌صورت هفتگی برگزار کنند و نظارت مستمر بر صرفه‌جویی داشته باشند.

هاشمی با تأکید بر لزوم الگوسازی مدیران افزود: مدیران باید خودشان در مصرف انرژی پیش‌قدم باشند و وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور شخصاً در محل زندگی و کار صرفه‌جویی می‌کند، این رفتار باید در همه دستگاه‌ها نهادینه شود.

وی خاطرنشان کرد: بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی برای بررسی وضعیت مصرف برق و گاز انجام خواهد شد و رعایت دمای استاندارد و خاموشی تجهیزات غیرضروری باید جدی گرفته شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان در حوزه مصرف انرژی جزو استان‌های موفق کشور است، گفت: با این حال باید مراقبت بیشتری صورت گیرد تا این روند حفظ شود و با همکاری همه بخش‌ها، زمستان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

هاشمی در پایان از خبرنگاران خواست همانند سال گذشته در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی همراهی کنند و افزود: اعضای ستاد مدیریت بحران نیز آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه موضوع قبوض بالای گاز که موجب گلایه برخی شهروندان شده است باید پیگیری شود، گفت: گاز هیچ خانه‌ای نباید به این بهانه قطع شود.

کد خبر 6697059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها