صفری: ۵ میلیارد تومان برای ساماندهی بناهای تاریخی شاهین دژ اختصاص یافت

به گزارش خبر گزاری مهر، مرتضی صفری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجلس و نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب اظهار کرد: مقرر شده پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب برای ساماندهی بناهای تاریخی شاهین‌دژ از جمله حمام قپان و مسیر منتهی به تپه تاریخی قپان و انجام مطالعات قلعه‌های تاریخی محمودآباد و کشاورز این شهرستان اختصاص یابد.

رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجلس نیز در این دیدار اظهار کرد: امروز برای ایجاد موزه در شهرستان‌های شاهین‌دژ و تکاب به توافق رسیدیم و در این راستا تبدیل حمام قپان به موزه مردم‌شناسی در دستور کار قرار گرفته و نیز یکی از بناهای تاریخی تکاب به‌زودی تحویل اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان خواهد شد که بعد از تحویل آن بنا، مقدمات لازم برای ایجاد موزه تکاب آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی افزود: پیش از این ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل در اختیار نمایندگان مجلس برای ساماندهی بناهای تاریخی تکاب اختصاص یافته بود و امروز نیز پنج میلیارد تومان برای ساماندهی بناهای تاریخی شاهین‌دژ اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: امروز همچنین پیگیر مصوبه خرید دو اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ شدیم که در سفر معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی مصوب شده بود.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس گفت: تاکنون ۲۵ قطعه شیء تاریخی برای احداث موزه تکاب از سوی مردم اهدا شده است و از شهروندان شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ درخواست می‌شود اشیای تاریخی خود را تحویل موزه دهند تا با نام خودشان در موزه به نمایش درآید.