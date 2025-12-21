یلدا به روایت بازار

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - هادی نجف زاده: شب یلدا، بزرگترین شب سال، همیشه بهانهای برای شادی، دورهمی و رنگ گرفتن سفرههای خانوادگی بود؛ شبی که میوههای زمستانی، گرما و صمیمیت را به خانهها میآورد.
اما امسال، گرانی میوه و اقلام یلدایی، این سنت دیرینه را برای بسیاری از خانوادهها با نگرانی و حساب و کتاب همراه کرده است.
افزایش چشمگیر قیمتها، قدرت خرید مردم را کاهش داده و باعث شده برخی خانوادهها خریدهای خود را محدود کنند یا از بخشی اقلام یلدایی چشم پوشی کنند.
حالا بازار شب یلدا، بیش از هر چیز روایتگر دل نگرانی مردمی است که میخواهند این شب را حفظ کنند، اما زیر فشار گرانیها توانشان کمتر از گذشته شده است.
با نزدیک شدن به شب یلدا، گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری از خانوادهها به دلیل کاهش محسوس قدرت خرید، ناچار به تعدیل هزینههای خود شدهاند. خریدهای سنتی اقلام یلدایی امسال با محدودیتهای بیشتری مواجه است و بسیاری ترجیح دادهاند جشنهای شب یلدا را با صرفهجویی و مدیریت هوشمندانه منابع برگزار کنند. این وضعیت فشار اقتصادی را بر زندگی روزمره خانوارها برجسته میکند و نشان میدهد که شادیهای ساده و جمعهای صمیمی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کردهاند.
