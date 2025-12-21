به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله سهرابی در حاشیه عملیات لایروبی معابر، میادین و محلات شهر میناب، با اشاره به آمادگی این شهرداری پیش از آغاز بارندگی‌ها اظهار کرد: بر اساس هشدارهای هواشناسی، پیش از وقوع بارش‌ها رزمایش عمومی در شهر برگزار شد و مجموعه شهرداری، پیمانکاران، نیروهای خدماتی، فضای سبز و کارکنان اداری در قالب سه ناحیه عملیاتی ساماندهی شدند تا در شرایط بحرانی، آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به شهروندان را داشته باشند.

وی افزود: در جریان بارندگی‌های اخیر، بیش از ۱۰۰ خانوار که منازل یا معابر محل سکونت آن‌ها دچار آب‌گرفتگی و خسارت شده بود، خدمات لازم را دریافت کردند. توزیع پلاستیک حفاظتی، اقلام حمایتی برای خانوارهای اسکان‌یافته و ارائه خدمات امدادی از جمله اقدام‌های انجام‌شده در این مدت بوده است.

شهردار میناب با بیان اینکه خدمات‌رسانی به روستاهای مجاور شهر نیز انجام شده است، تصریح کرد: این عملیات با همکاری نیروهای بسیج، جمعیت هلال احمر و بهزیستی صورت گرفت و تلاش شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیازهای اولیه خانواده‌های آسیب‌دیده تأمین شود.

سهرابی از ساکنانی که به دلیل سیلاب و آب‌گرفتگی معابر با مشکلاتی مواجه شدند عذرخواهی کرد و گفت: امیدواریم با همدلی مردم و تداوم اقدامات پیشگیرانه، شاهد شهری ایمن‌تر، پاک‌تر و مقاوم‌تر در برابر حوادث طبیعی باشیم.