به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولی‌ها پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان‌دستور دویست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، طرح جامع شهری را محور اصلی مدیریت مسائل شهر دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره این طرح بر عهده شورای شهر است و اگر با جدیت دنبال شود، می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات فعلی شهر و شهرداری را سامان دهد.

وی با اشاره به بارندگی‌ها و برف روزهای اخیر، از مدیریت شهری برای آمادگی و عملکرد مناسب در مواجهه با شرایط زمستانی قدردانی کرد و افزود: با وجود اینکه سال‌ها چنین حجم بارشی را تجربه نکرده بودیم، اما با برنامه‌ریزی قبلی، کمترین اختلال در تردد و حمل‌ونقل شهری ایجاد شد.

فشار اقتصادی بر کارکنان دولت و ضرورت اصلاح رویکرد بودجه‌ای

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان با اشاره به آغاز بررسی بودجه سال آینده گفت: بر اساس اصول ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون اساسی، شوراها موظف‌اند مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پیگیری و از طریق شورای استان‌ها به مجلس منتقل کنند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد است که فاصله معناداری با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دارد.

وی ادامه داد: هزینه کالاها و خدمات در برخی حوزه‌ها تا ۶۰ درصد افزایش یافته، اما رشد حقوق کارکنان دولت به حدود ۲۰ درصد محدود شده که این موضوع فشار سنگینی بر معیشت این قشر وارد کرده است. در حالی که افزایش حقوق کارگران به ۳۵ درصد رسیده، این تفاوت برای کارمندان دولت نگران‌کننده است و باید به‌صورت فوری در بودجه سال آینده مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

حاج رسولی‌ها تأکید کرد: انتظار می‌رود این مطالبه، با محوریت ریاست شورای استان‌ها، به‌طور جدی از مجلس و دولت پیگیری شود تا تصمیم‌گیری‌ها به واقعیت‌های اقتصادی جامعه نزدیک‌تر شود.

بحران مسکن، آب و حمل‌ونقل؛ از مسکن ملی تا مترو اصفهان

وی با اشاره به مشکلات طرح اقدام ملی مسکن گفت: یکی از معضلات جدی این طرح، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و افزایش افسارگسیخته هزینه ساخت است، به‌طوری که پروژه‌های ۵۰۰ میلیون تومانی به بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده‌اند، بدون آنکه زیرساخت‌هایی مانند آب و برق هم‌زمان تأمین شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان افزود: تأمین خدمات زیربنایی وظیفه قطعی دولت است و باید در بودجه وزارت نیرو، ردیف‌های مشخصی برای پروژه‌های اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شود. استانداری نیز باید بانک‌های مکلف را به انجام وظایف قانونی خود ملزم کند.

حاج رسولی‌ها در ادامه به بحران آب پرداخت و گفت: سپردن موضوع آب به دانشگاه‌ها اقدامی قابل توجه است و طبق نظر کارشناسان، از جمله رئیس دانشگاه تهران، انتقال آب از دریا یا آب‌های ژرف راهکار پایداری نیست. پروژه بهشت‌آباد می‌تواند گزینه‌ای منطقی‌تر برای تأمین آب فلات مرکزی باشد.

وی افزود: حیات اصفهان به زاینده‌رود گره خورده و معیشت کشاورزان شرق استان نیز نباید نادیده گرفته شود. مدیریت عادلانه منابع آب و تداوم بارندگی‌ها می‌تواند امید به احیای زاینده‌رود را تقویت کند.

نیمی از بودجه شهرداری اصفهان به حمل و نقل اختصاص یافته است

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان با اشاره به وضعیت حمل و نقل عمومی اظهار کرد: بیش از نیمی از بودجه شهرداری به حمل و نقل و خدمات شهری اختصاص یافته، اما هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری که قیمت هر دستگاه اتوبوس به بیش از ۱۵ میلیارد تومان رسیده و حمایت‌های ملی پاسخگوی این فشار نیست.

وی تصریح کرد: توسعه مترو، برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی و اجرای خط سوم مترو از الزامات شهر اصفهان است. راه‌اندازی خط ۳ مترو می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار سفر شهری را بدون آلایندگی پوشش دهد و آغاز اقدامات شهرداری در این مسیر قابل تقدیر است.

حاج رسولی‌ها در پایان با قدردانی از کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای شهر گفت: توجه ویژه به جایگاه خانواده و نقش بانوان، از نقاط قوت این دوره شورای شهر بوده و امیدواریم در بودجه سال آینده نیز اعتبارات متناسبی برای این حوزه حیاتی پیش‌بینی شود.