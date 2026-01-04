تذکر عضوشورای شهر اصفهان درباره تبعیض درخدمات رفاهی بازنشستگان شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح صبح یکشنبه در نطق میاندستور دویستوسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت سازمانی در مدیریت شهری اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه بررسی و تصویب بودجه سال آینده شهرداری اصفهان قرار داریم، لازم است نکاتی درباره صیانت از حقوق و کرامت بازنشستگان مجموعه مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس گزارشها و ارزیابیهای انجامشده، در حال حاضر میان بازنشستگان برخی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری اصفهان، در زمینه بهرهمندی از خدمات رفاهی و تسهیلات، تفاوتها و نابرابریهای غیرقابل توجیهی مشاهده میشود؛ موضوعی که بهطور خاص در برخی شرکتها از جمله شرکت اتوبوسرانی، نمود بیشتری دارد و موجب محرومیت بازنشستگان این بخش از حداقل خدمات رفاهی شده است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این شرایط با اصول پذیرفتهشده حقوق اداری و مبانی مدیریت منابع انسانی در تعارض است، چراکه کارکنانی با شرایط استخدامی و سنوات خدمت مشابه، باید از حقوق و مزایای همتراز در دوران بازنشستگی برخوردار باشند و تفاوت در محل خدمت، نمیتواند مبنایی برای اعمال تبعیض باشد.
فلاح ادامه داد: بیتوجهی به وضعیت رفاهی بازنشستگان، علاوه بر خدشه به اصل کرامت انسانی، با الزامات قانونی مرتبط با تأمین امنیت شغلی و روانی کارکنان نیز مغایرت دارد و آثار منفی این رویکرد، تنها متوجه بازنشستگان نیست، بلکه انگیزه، اعتماد و سرمایه اجتماعی کارکنان شاغل را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با تأکید بر نقش بودجهریزی در اصلاح این وضعیت، خواستار آن شد که در فرآیند تدوین بودجه سال آینده شهرداری اصفهان، ردیف بودجهای مشخص، مستقل و شفاف برای رفاهیات و تسهیلات تمامی بازنشستگان سازمانها و شرکتهای وابسته پیشبینی شود؛ بهگونهای که اصل برابری و منع تبعیض بهصورت کامل رعایت شده و هیچ بازنشستهای، از جمله بازنشستگان شرکتهایی نظیر اتوبوسرانی، از حداقل خدمات رفاهی محروم نماند.
این عضو شورای شهر اصفهان همچنین بر ضرورت تدوین و اجرای یک سازوکار واحد، مکتوب و قابل نظارت برای ارائه خدمات رفاهی به بازنشستگان در تمامی مجموعههای وابسته به شهرداری تأکید کرد.
فلاح در پایان خاطرنشان کرد: اتخاذ چنین رویکردی، ضمن انطباق با اصول حقوق اداری و الزامات قانونی، موجب ارتقای اعتماد سازمانی، حفظ سرمایه انسانی و صیانت از شأن و جایگاه بازنشستگان خدوم مدیریت شهری خواهد شد و انتظار میرود شهرداری اصفهان با نگاهی مسئولانه و قانونمحور، این تذکر را در فرآیند بودجهریزی سال آینده مدنظر قرار دهد.
