به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «یونهاپ» کره جنوبی، کره شمالی روز شنبه، ایده خلع سلاح هسته‌ای در شبه‌جزیره کره را «خیالی باطل» و «رؤیایی دست‌نیافتنی» دانست.

این اظهارات ساعاتی پیش از آن صورت می‌گیرد که دولت کره جنوبی اعلام کرده «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور این کشور قرار است در دیدار با «شیء جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین درباره این موضوع گفت‌وگو کند.

یونهاپ گزارش داد که دیدار سران دو کشور قرار است امروز (شنبه) در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا–پاسفیک (APEC) در شهر «گیونگجو» در جنوب شرقی کره جنوبی برگزار شود.

دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی نیز اعلام کرده است که موضوع خلع سلاح هسته‌ای شبه‌جزیره کره یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان دو رئیس‌جمهوری خواهد بود.

پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که سیاست واشنگتن در قبال کره شمالی همچنان بر خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ متمرکز است.