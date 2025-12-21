گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ در جریان سیصد و هشتاد و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، بررسی شد. در این جلسه، گزارش حسابرس بهصورت مختصر قرائت و سپس اعضای شورا دیدگاهها، پرسشها، انتقادات و پیشنهادهای خود را درباره وضعیت مالی، حقوقی، مدیریتی و عملکردی این سازمان مطرح کردند و در نهایت بندهای تکلیفی حسابرسی با اکثریت آرا موافق به تأیید رسید.
در جریان این جلسه، حسابرس رسمی با اشاره به صورتهای مالی، تأکید کرد: صورتهای مالی سازمان مدیریت پسماند تا پایان اسفند ۱۴۰۳ از حیث استانداردهای حسابداری قابل اتکا است، اما موضوعاتی همچون دعاوی حقوقی، وضعیت مالکیت املاک، زیان انباشته، برخی قراردادهای مشارکتی و لزوم تقویت کنترلهای داخلی بهعنوان موارد قابل توجه در گزارش مطرح شده است.
وضعیت ایستگاههای میانی پسماند نیازمند تعیین تکلیف فوری است
مهدی پیر هادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، با اشاره به طرح جامع پسماند، وضعیت ایستگاههای میانی را نامناسب و بلاتکلیف توصیف کرد. وی گفت: اختلافات با پیمانکاران و شکایتهای حقوقی موجب شده هر سه ایستگاه اصلی پردازش میانی عملاً از چرخه بهرهبرداری خارج شوند.
پیر هادی خواستار ارائه گزارش شفاف درباره سرنوشت تجهیزات، ماشینآلات و قراردادهای مرتبط شد و تأکید کرد: تأخیر چندساله در تعیین تکلیف این پروژهها قابل قبول نیست.
برخی نارساییهای اداری در گزارش حسابرسی است
احمد علوی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، با اشاره به بندهایی از گزارش حسابرس گفت: تعجبآور است که در سازمانی با این گستردگی، مواردی مانند نقص در ارائه معرفینامه اعضای هیئتمدیره یا اسناد اداری مشاهده میشود. وی این موارد را نشانه ضعف در نظم اداری دانست و تأکید کرد: شورا باید نسبت به تکرار این نارساییها حساس باشد.
گزارش حسابرسی منصفانه است اما نیاز به اصلاحات ساختاری داریم
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن دفاع از کلیت گزارش حسابرسی، آن را منصفانه و مطابق استانداردها ارزیابی کرد. وی گفت: بسیاری از موارد مطرحشده در گزارش، سنواتی است و در اغلب سازمانها وجود دارد، اما بخش مربوط به بازرسی نشان میدهد ساختارهای کنترلی نیازمند تقویت است.
آخوندی تأکید کرد: اصلاح رویهها باید بر اساس اساسنامه جدید سازمان انجام شود.
زیان انباشته و ضعف حقوقی سازمان هشداردهنده است
احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به محکومیتهای حقوقی و دعاوی مالی، گفت: سازمان مدیریت پسماند در مدیریت قراردادها و دعاوی حقوقی دچار ضعف جدی است که منجر به تحمیل هزینههای سنگین شده است. وی زیان انباشته چند برابری نسبت به سرمایه ثبتشده را تهدیدی برای تداوم فعالیت سازمان دانست و بر ضرورت اجرای بندهای تکلیفی تأکید کرد.
حسابرسی باید در چارچوب بررسی صورتهای مالی بماند
پرویز سروری نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر لزوم نظم در جلسات حسابرسی، گفت: طرح موضوعات غیرمرتبط موجب اتلاف وقت شورا میشود.
وی تصریح کرد: بررسی عملکرد اجرایی سازمانها باید در جلسات جداگانه انجام شود و حسابرسی باید صرفاً بر صورتهای مالی متمرکز باشد.
مردم انتظار ارزیابی نظارتی فراتر از اعداد دارند
جعفر شربیانی عضو کمیسیون شهرسازی و معماری، با بیان اینکه حسابرسی مالی کافی نیست، گفت: شهروندان انتظار دارند شورا عملکرد شهرداری در حوزههای خدماتی مانند جمعآوری پسماند را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
وی تأکید کرد: نظارت شورا نباید صرفاً محدود به ارقام و ترازنامهها باشد.
جمعبندی نظرات و تأکید بر تصویب بندهای تکلیفی
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با جمعبندی مباحث مطرحشده، گفت: پرسشها و انتقادات اعضا عمدتاً ناظر بر بهبود عملکرد و شفافیت بیشتر سازمان مدیریت پسماند است.
وی تأکید کرد: بندهای تکلیفی حسابرسی با هدف رفع نواقص و پیگیری حقوق شهر تأیید میشود و شورا اجرای دقیق این تکالیف را دنبال خواهد کرد.
در پایان این جلسه، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ با اکثریت آرا به تأیید رسید.
