بابایی: کارگروه حمایت از فعالان اقتصادی تشکیل می‌شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: تشکیل کارگروه حمایت از فعالان اقتصادی به عنوان کمیته مشورتی در سازمان ثبت اقدامی در راستای حمایت از صاحبان صنایع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت در نشست مشترک امروز یکشنبه مورخ ۳۰ آذرماه با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و آئین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکت‌ها، با بیان اینکه سامانه ثبت شرکت‌ها پس از دو سال در چند استان به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه جدید در مقایسه با سامانه قبل خدمات را سریع و آسان به فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد، اظهار کرد: سامانه‌ی قبلی ثبت شرکت‌ها قدمتی ۲۰ ساله داشت و گلایه‌هایی وجود داشت که اکنون تغییرات ایجاد شده و در ادامه کار ایرادات نیز برطرف خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تشکیل کارگروه ثابت با حضور فعالان اقتصادی عنوان کرد: تشکیل این کارگروه با حضور فعالان اقتصادی به عنوان کمیته مشورتی در سازمان ثبت اقدامی در راستای حمایت از صاحبان صنایع خواهد بود.

بابایی در ادامه افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله مالکیت فکری و ثبت شرکت‌ها فرایندها باید تا حد امکان کوتاه باشد چراکه رضایتمندی فعالان اقتصادی برای ما بسیار مهم است. آنها در شرایط تحریمی با ریسک‌های زیاد فعالیت دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر لزوم آموزش و اطلاع‌رسانی سامانه‌های جدید عنوان کرد: فعالان اقتصادی باید از اهداف، منافع و ابعاد مختلف سامانه‌های جدید مطلع باشند و اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها می‌توانند رابط میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فعالان اقتصادی قرار گیرند و پیشنهاد می‌شود نشستی با رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شود.

بابایی با اشاره به اینکه برخی ایرادها فنی است و قطعی و کندی سامانه با توجه به اینکه به تازگی راه‌اندازی شده است؛ وجود دارد، اما باید به سرعت برطرف شود، خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی در تهران هستند و باید رفع نواقص با سرعت صورت گیرد، زیرا تمام تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه خدمات آسان و به موقع است و قصد داریم از طریق هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیک به شفافیت دست یابیم.

وی با اشاره به شعار سال جاری، تاکید کرد: امسال مزین به حمایت از تولید است و همه دستگاه‌ها به‌ویژه قوه قضائیه باید در راستای حمایت از تولید، ارتباط مؤثر با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشند.

بابایی با اشاره به صدور اسناد مالکیت در شهرک‌های صنعتی، یادآور شد: هفته گذشته ۱۵۲ سند به پارک علم و فناوری پردیس اعطا شد و این اقدام موجب تسهیل امور مربوط به بورس و سهام، دریافت تسهیلات بانکی خواهد شد

