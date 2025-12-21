به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت در نشست مشترک امروز یکشنبه مورخ ۳۰ آذرماه با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و آئین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکت‌ها، با بیان اینکه سامانه ثبت شرکت‌ها پس از دو سال در چند استان به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه جدید در مقایسه با سامانه قبل خدمات را سریع و آسان به فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد، اظهار کرد: سامانه‌ی قبلی ثبت شرکت‌ها قدمتی ۲۰ ساله داشت و گلایه‌هایی وجود داشت که اکنون تغییرات ایجاد شده و در ادامه کار ایرادات نیز برطرف خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تشکیل کارگروه ثابت با حضور فعالان اقتصادی عنوان کرد: تشکیل این کارگروه با حضور فعالان اقتصادی به عنوان کمیته مشورتی در سازمان ثبت اقدامی در راستای حمایت از صاحبان صنایع خواهد بود.

بابایی در ادامه افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله مالکیت فکری و ثبت شرکت‌ها فرایندها باید تا حد امکان کوتاه باشد چراکه رضایتمندی فعالان اقتصادی برای ما بسیار مهم است. آنها در شرایط تحریمی با ریسک‌های زیاد فعالیت دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر لزوم آموزش و اطلاع‌رسانی سامانه‌های جدید عنوان کرد: فعالان اقتصادی باید از اهداف، منافع و ابعاد مختلف سامانه‌های جدید مطلع باشند و اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها می‌توانند رابط میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فعالان اقتصادی قرار گیرند و پیشنهاد می‌شود نشستی با رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شود.

بابایی با اشاره به اینکه برخی ایرادها فنی است و قطعی و کندی سامانه با توجه به اینکه به تازگی راه‌اندازی شده است؛ وجود دارد، اما باید به سرعت برطرف شود، خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی در تهران هستند و باید رفع نواقص با سرعت صورت گیرد، زیرا تمام تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه خدمات آسان و به موقع است و قصد داریم از طریق هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیک به شفافیت دست یابیم.

وی با اشاره به شعار سال جاری، تاکید کرد: امسال مزین به حمایت از تولید است و همه دستگاه‌ها به‌ویژه قوه قضائیه باید در راستای حمایت از تولید، ارتباط مؤثر با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشند.

بابایی با اشاره به صدور اسناد مالکیت در شهرک‌های صنعتی، یادآور شد: هفته گذشته ۱۵۲ سند به پارک علم و فناوری پردیس اعطا شد و این اقدام موجب تسهیل امور مربوط به بورس و سهام، دریافت تسهیلات بانکی خواهد شد