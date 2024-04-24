رفع تمامی مشکلات مربوط و تسهیل ثبت شرکت به صورت خودکاربری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر استان خوزستان با جمعی از فعالان اقتصادی، صنعتی و نمایندگان شرمتهای دانش بنیان در اتاق بازرگانی دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که رئیس کل دادگستری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی استان خوزستان و همچنین مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت نیز حضور داشتند، بابایی با اشاره به نقش بسیار حائز اهمیت قوه قضائیه در تحقق شعار سال گفت: سازمان ثبت از دو سال پیش باز تعریف سامانههای حوزه ثبت شرکتها را آغاز کرده و با جدیت به دنبال رفع تمامی مشکلات مربوط و تسهیل ثبت شرکت به صورت خود کاربری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امکانات جدید ایجاد شده از جمله امضا و پرداخت الکترونیکی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: با این اقدام بالغ بر ۴۱۷ هزار نفر از مراجعین حضوری حوزه ثبت شرکتها حذف شد.
بابایی با بیان اینکه تا پایان تیرماه سال جاری چهرهی جدید و هوشمندی از خدمات ثبت شرکتها با راه اندازی رسمی سامانه جامع آن ارائه میشود اظهار داشت: با این اقدام ثبت شرکت در سراسر کشور به یک ساعت و کمتر خواهد رسید.
تشریح بند (چ) ماده ۴ قانون جهش تولید دانش بنیان و لزوم اقدام پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد جهت بهره مندی از ظرفیتهای این قانون برای تثبیت مالکیتها و استفاده از سند رسمی جهت وثیقه دریافت تسهیلات و رایگان بودن هزینه تهیه نقشه و مستندسازی برای دریافت اسناد شرکتهای دانش بنیان پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از دیگر مواردی بود که وی به آنها اشاره کرد.
وی با تقدیر از پیگیری رئیس کل دادگستری کل این استان در پیگیری سیاستهای دستگاه قضائی، از رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و مدیرکل ثبت استان خواست با استفاده از ظرفیتهای قوه قضائیه و برگزاری نشستهای منظم و مداوم با فعالان اقتصادی و شرکتهای دانش بنیان و بازدید از فعالیت آنها، نسبت به رفع موانع در سطح استان اقدام و در صورت لزوم، موانع و مشکلاتی را که نیاز به پیگیری در سطح کشوری دارند به قوه قضائیه و سازمان ثبت منعکس کنند.
وی همچنین از آمادگی مسئولین مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت جهت برگزاری جلسات وبیناری و حضور میدانی برای تسهیل در امور ثبت مالکیتهای معنوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خبر داد.
ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت نیز با اشاره به برگزاری این نشستها در سایر استانها گفت: با دستورات رئیس سازمان ثبت، حداکثر تلاش خود را جهت ارتباط گسترده با اقشار مختلف و متقاضیان خدمات ثبت شرکتها و رفع موانع با راهکارهای ابتکاری برای تحقق عملی شعار سال در این حوزه مأموریتی به کار خواهیم بست.
وی افزود: با عملیاتی شدن سامانه جامع ثبت شرکتها، تحول عظیمی برای صاحبان مشاغل و تولید ایجاد خواهد شد.
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