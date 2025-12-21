سهرابی: شب یلدا فرصتی برای تقویت پیوندهای معنوی و اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی اظهار کرد: شب یلدا فرصت مغتنمی برای هم‌نشینی خانواده‌ها، بهره‌گیری از تجربیات بزرگان و زنده نگه داشتن سنت‌های نیک ایرانی اسلامی است، سنت‌هایی که همواره در تقویت انس، همدلی و آرامش اجتماعی نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی افزود: شب یلدا، فراتر از یک آئین فرهنگی، بستری مناسب برای گردهمایی خانواده‌ها و بازخوانی ارزش‌هایی چون محبت، احترام به بزرگ‌ترها و صله رحم است و می‌تواند نسل‌های مختلف را در کنار یکدیگر پیوند دهد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با بیان اینکه صله رحم در فرهنگ اسلامی و ایرانی جایگاهی رفیع دارد، خاطرنشان کرد: این سنت الهی موجب برکت در زندگی، افزایش رزق و روزی، دفع بلا، آمرزش گناهان و تحکیم روابط اجتماعی می‌شود و شب یلدا بهترین فرصت برای احیای این ارزش اصیل است.

سهرابی با اشاره به بعد معنوی این شب گفت: پیش از آنکه شب یلدا به خورد و خوراک و ظاهر مراسم محدود شود، باید آن را فرصتی برای تفکر، خداشناسی و استغفار دانست؛ شبی که می‌تواند انسان را به تأمل در آفرینش و نزدیکی بیشتر به پروردگار سوق دهد.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها با حضور در کنار یکدیگر در این شب می‌توانند کدورت‌ها را برطرف کرده، محبت‌ها را تقویت و در مسیر کمک به نیازمندان و حفظ کرامت انسانی گام بردارند، چراکه شب یلدا زمانی مناسب برای رشد معنوی، تحکیم روابط خانوادگی و گسترش انس و الفت در جامعه است.